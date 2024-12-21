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飲料店收攤「他工廠月薪3萬1」比較爽！苦主嘆：2年負債100萬

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO收掉飲料店，改去工廠上班，反而更開心。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

曾經營6年手搖飲料店的網友透露，扣掉房租與開銷，其實沒有很賺，加上有開店才有收入，因此那幾年壓力非常大，最後選擇收攤，女友也分手了，後來他去工廠工作，儘管月薪僅有3萬1000元，生活反而更舒適。文章曝光後，有網友透露，「我閨蜜飲料店2年收了，負債100萬！」

一名網友在Dcard表示，與女友一同經營飲料店6年，儘管房租從3萬8000元調漲至4萬5000元仍勉強撐過去，但在扣除開銷後的收入與一般上班族無異，加上沒有生活品質，導致他壓力如山大。

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後來，原PO選擇收掉飲料店，女友也隨之分手。目前在工廠工作的原PO，儘管收入不高但生活自由，存款也逐步累積至600萬，但夜深時，他仍為自己38歲單身且與父母同住的現狀而感到挫敗。

原PO透露，目前月薪3萬1000元見紅就休，忙得時候很忙，也做了5年之久，「主管說什麼就做什麼，反而內心輕鬆許多」，反觀以前自己開店的時候，他每一刻都過得非常壓抑。

如今生活規律，也沒有經濟壓力，唯獨就是少了女友陪伴，讓原PO不禁感慨「領著3萬薪水安逸著，一定讓父母很沒面子，但是我也改變不了什麼，沒有一技之長，只做過服務業，而且年近40歲了，可能一輩子就這樣了！」

底下網友熱議，「至少爸媽沒有要你養，已經贏很多人」、「一樣近40歲，每個月繳房貸（不想繳房租硬買的），只能勉強果腹，月薪五萬過的比低收還慘」、「過得開心最重要，上班之餘參加社大課程、救國團，多認識不同的人，交不同領域的朋友，生活可以更精彩」、「光是有600萬資產贏過很多人了，我都41歲存款不到30萬，也是單身」。

說到飲料店經營失敗，有網友也透露，「我閨蜜飲料店2年收了，負債100萬，加盟主太爛每三個月漲一次原物料，加盟時工時14小時，只有比3萬多的上班族小賺，解約後因為重新裝潢2個月客人大幅流失，自營沒錢打廣告，只能到處發傳單，賠錢收掉」。

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