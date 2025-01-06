獨／兒遭同學踢傷臉！母到校求公道　校長找警察讓她更火大

▲8歲男童被踢斷的眼鏡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓母親不滿自家8歲兒子在公園玩時，遭到另一名同校男同學「非故意踢傷」，造成右臉頰受傷，眼鏡也被踢壞，今天（6日）上午陳姓母親前往學校請校長幫忙，沒想到校長竟打電話請警察到場，氣得她怒批校長擺爛。

這起案件發生在1日，陳小弟在學校旁邊的公園玩遊樂設施，結果經過另外一名小朋友的身邊被他踢到，結果造成陳小弟臉頰受傷，眼鏡斷裂，闖禍的小朋友跑掉。事後追查發現，這名跑掉的小朋友是陳小弟的同校學生，陳小弟的父親隔天就到派出所提告毀損以及傷害，同時也向學校反應，想要取得闖禍小孩父母的資料，不過校方以個資法為由，不提供相關資料。

雖然學校不提供相關資料，不過老師已經通知跑掉小朋友的家長，同時也讓該名家長取得陳小弟父母的電話，不過從案發到現在已經過了5天，連一通道歉電話都等不到。6日上午，陳姓母親前往學校請導師幫忙，導師把她帶到校長那邊，沒想到校長竟然打電話通知警察到場，讓陳姓母親非常傻眼，向《東森新媒體ETtoday》投訴。「校長跟我扯一堆，之後瘋狂打電話叫人，結果是叫警察，跟警察熟識，感覺就一掛，而且我最氣的部分是對方踹傷孩子就跑，也沒求救或是觀看。」

▲一名母親不滿兒子遭到同校同學踢臉頰，同時踢斷眼鏡，憤而提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方表示這起案件依法受理，但因雙方皆為12歲以下的小朋友，得依照「警察機關處理兒童偏差行為案件作業程序」以及《少年事件處理法》第87條第2項之規定，將本案相關資料依規定函請教育局查處。