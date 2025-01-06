出國前「先排1小時安檢」！旅客塞爆桃機傻眼：比仁川還誇張

▲歲末元旦期間進入旅運高峰，桃機公司呼籲旅客，航班起飛前3小時可辦理報到。（圖／桃機公司提供）

記者閔文昱／綜合報導

農曆年假即將到來，不少國人會安排在這個時候出國，也因此導致安檢門大塞車。有旅客抱怨，許多人光是在安檢程序上就花費半小時到一小時，排隊安檢的人龍將現場擠得水洩不通，引發不少怨言。對此，機場人員坦承，即使全線安檢門都開放，但每道只有兩名航警人員，遇上尖峰時段仍無法消化大量旅客。

疫情後出國人潮續增，但機場的安檢人力卻似乎未能跟上。有網友就在社群平台Threads分享照片，只見機場人滿為患，密密麻麻的人流等著排隊出國，讓原PO不禁傻眼直呼「大家知道發生什麼事嗎？還是什麼大日子？」貼文一出，有旅客也現身抱怨，表示12月底就需要排隊50分鐘，「比仁川更誇張」。

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針對旅客抱怨，航空警察局安全檢查大隊第一隊副隊長胡源興解釋，有些時段的出境班機安排較為集中，導致旅客會瞬間湧至安檢線，即使全線安檢門都敞開，但每道只有2名航警人員，無法消化尖峰旅客潮，建議旅客在登機前需提早到達機場，以應對出國的大量人潮。

桃園機場公司也回應，安全檢查大隊每日均配合預報出境旅運量，規劃安檢勤務，近期出境旅客明顯增多，每天上午5時起就開滿8線以疏解人潮。然而，因部分時段出境班機安排集中，旅客會瞬間湧至安檢線，導致安檢線雖全開仍無法有效消化。

事實上，疫情後出國人潮續增，但機場的安檢人力卻似乎未能跟上。據悉，原本一條安檢線應配置4至5人力，而在疫情前人力不足的部分也會聘請助理安檢員，但在疫情期間出國人數減少，助理安檢員跟著取消。目前，一條安檢線只有2至3人，人力嚴重不足，再加上冬天旅客過安檢需要脫外套，導致速度更慢。