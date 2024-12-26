英聽二試「3293人拿A」　占比5年最高

▲英聽二試今天公布成績，共有3293人拿到A，為5年來新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第二次高中英語聽力測驗成績今（26日）公布。大考中心表示，英聽二試共有3293人拿到最高級的A級，占12.26%，為5年來最高，最低的F級為1799人，占比為6.70%；另因重複考兩次英聽測驗占比逐年減少，加上英聽二試缺考率逐年上升，顯示二試需求下降，將會提供相關資料給招聯會，討論是否英聽僅考一次。

114學年第二次高中英聽成績單今天寄發，並從上午9時起開放網站查詢。主辦單位、大考中心表示，今年共有3萬28人報考，3173人缺考，缺考率10.57%，比去年9.54%增加1.03%，並寫下5年來新高。

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大考中心副主任黃璀娟表示，高中英聽成績分為四個等級，英聽二試拿到A級考生共有3293人，占考生比率為12.26%，B級則有1萬1077人，占41.25%，C級則有1萬686人，占39.79%，而F級則有1799人，占比為6.70%，其中A級占比為5年來新高。

英聽測驗包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」等五種題型，黃璀娟表示，每一種題型配分相同，整體來說，英聽二試，所有考生在長篇聽解得分率近69%為最高，簡短對話得分率最低為60.78%。

由於考生可從兩次英聽成績中擇優使用，黃璀娟表示，兩次英聽考試重複考生2萬2098人中，在第二次考試成績等級提升者占25.73%，維持不變者占67.49%。本學年度擇優計算後，考生人數共9萬8160人，成績等級分布為：A級23.90%、B級35.20%、C級35.78%、F級5.13%，和近5學年度擇優後成績各等級百分比接近。

黃璀娟指出，英聽二試試場違規共計248件，較上學年度344件減少96件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」為違規案件最大宗，共計288件，占比高達91.9%，其次為考生在考試鈴響前翻閱試題本或作答，共有11件。

此外，受到少子化影響，加上重複考兩次英聽測驗占比逐年下降，大考中心主任張新仁指出，代表考生要考第二次英聽需求逐年下降，加上英聽二試缺考率逐年上升，也顯示二試需求下降，大考中心將會提供相關資料給招聯會，討論是否英聽僅考一次。