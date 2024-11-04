結業式撞學測！教育部：考生請公假　試場學校可調整上課

▲114學年度學測與高中結業式撞期，10萬考生得請公假考試。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年度學測將於明年1月18至20日舉行，最後一天考試1月20日（一）也是全國中小學結業式，學測撞期結業式，影響逾10萬名考生，考場學校也得在結業式和學測試務兩頭燒。教育部晚間回應，高三生參加學測均以公假辦理，且不另行補課；考場學校若因布置試場影響上課，學校可另擇周末採實體或線上授課方式補課。

往年學測都在寒假舉行，今年最後一天考試碰上結業式，有高中校長表示，因為還在學期中，逾10萬名考生必須請公假上考場。此外，考場學校在結業式當天，因為學生沒辦法到校上課，只能採取線上結業式，且考前一天（1月17日）依往例必須開放考生察看試場，也會影響學生正常上課。

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教育部說明，因參加學測人數眾多（113學年度報名人數計12萬195人），且考試天數為3日，教育部於規劃學測舉辦日期時，均會考量當年度春節假期、全國性選舉投票日期時間，並盡量安排於寒假期間及國定假日辦理，因明年春節連假從1月25日開始，為符合上述原則並確保學測成績能在2月下旬公告，學測日期才會訂在1月18日至20日。

教育部國教署表示，先前已邀請地方政府、教師會及學校代表研商討論，並於今年7月19日函文各校及各縣市政府辦理原則，有報考1月20日考科學生，均以公假辦理，且不另行補課；考場學校於1月17日布置及開放學生查看試場，如因此無法授課，可另擇周末採實體或線上授課，若試場學校設有國中部、國小部，則以學校為單位，統一調整課程。

