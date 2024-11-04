學測撞期結業式！10萬考生請公假考試　校長：校園行政忙翻天

▲明年學測最後一天考試也是學校結業式，有校長抱怨造成行政不便。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年度學科能力測驗將於明年1月18至20日舉行，以往學測考試都在寒假舉行，但明年學測最後一天考試1月20日（周一）也是全國中小學的結業式。有高中校長指出，學測考試撞結業式，約10萬名考生必須請公假考試，考場學校還得邊忙結業式、邊處理試務，「根本是一場硬仗」，抱怨教育部訂定學期行事曆不夠周延。

一名高中校長表示，明年學測將在1月18日（五）至20日（一）舉行，以往學測都在寒假舉行，今年最後一天考試碰上結業式，考生得請公假上考場，如果是考場學校，學生也沒辦法上課，只能採取線上結業式，學校得邊忙試務、邊忙結業式；非考場學校除了忙結業式外，還要派另一組人到考場服務，批評教育部訂定學期行事曆未考量校園行政。

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該名高中校長指出，希望教育部可以授權高中學校自主調節，上學期提前在周五結業式，讓考場學校可以在周五結業式後，隨即進行考場布置，考生既不用請公假上考場，也不會影響高一、高二學生的上課，下學期則提前一天開學，以維持學年的上課天數。

學測考場學校、師大附中教務主任柯冠銘表示，往年都是周五結業式、順便進行考場布置，周六、日、一舉行學測考試；這次結業式在周一，還碰上學測最後一天考試，的確情況比較特殊，因為師大附中是考場，周一只能採線上結業式，校長致詞會以預先錄影方式進行，國教署之前曾邀集學校開會討論因應作法，各校應該都有提前因應，不至於手忙腳亂，但學測若能維持在寒假舉行可避免行政困擾。

有考場學校為了配合學測試務，明年1月4日周六先彈性上課，1月17日周五學生不用到校，以方便學校布置考場，但1月20日還是要舉行線上結業式，高一、二和部分沒報考第3天考科的學測考生都要上線。有高中校長就說，考場學校行政人員當天會很忙碌，「如何兼顧結業式工作，是場硬仗」。