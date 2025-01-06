狐獴也上榜！暴增955禁養物種挨批　農業部回應了

▲農業部計劃大幅擴充「禁養物種」，連明星特寵狐獴也入列。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

農業部計劃大幅擴充「指定公共禁止飼養輸入動物種類」清單，擬一次新增955個物種，其中包含狐獴、浣熊、鱷龜等，而緬甸蟒則暫不列入。然而，此舉引發台灣兩棲爬蟲動物協會與飼主的強烈不滿，批評政策黑箱操作、踐踏動物生命權以及不尊重專業意見，並可能對特寵飼養者造成不合理打擊。

此次新增清單涵蓋多種動物，據動保司的分類理由，分為：

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A類：具有劇毒

B類：公共安全危害

C類：動物福利議題

然而，台灣兩棲爬蟲動物協會指出，許多物種被以「公共安全危害」和「動物福利議題」綁定列入禁養，且未公開具體評估數據，難以令人信服。協會更質疑，農業政策評估竟由工業技術研究院完成，未採用野生動物與特殊寵物專業單位的建議。

除評估作業由台灣工業技術研究院主導，缺乏專業性，相關數據也未公開。此外，清單新增955種動物，執行難度與地方政府人力成疑，動保司竟提出以安樂死解決問題，激起公憤。

協會指控，專家學者意見被動保團體主導的會議忽視，甚至遭受蔑視與高壓態度對待。況且，若「動物福利議題」成為主導政策，未來寵物市場多數物種皆可能遭禁，對兩棲爬蟲等特寵飼養者不公平。

而動保司與動保團體提出的「安樂死」作為收容不足的解決方法，對「不討喜」動物生命權的態度引發批評。動保團體甚至以「蛇年可能引發寵物蛇熱潮」為由，建議禁止飼養蛇類，被認為缺乏科學依據且輕視多元價值觀。

對此，協會提出8點聲明，要求政策制定透明公開，尊重專業與民意，並反對以安樂死處置動物。聲明強調，新增清單應以科學數據為基礎，避免過度干預飼主權益，並呼籲後續會議須更廣納多方意見。

此次政策引發的爭議，顯示兩棲爬蟲等特殊寵物的飼養與管理面臨高度挑戰。在未來會議中，如何平衡公共安全、動物福利與飼主權益，並提升政策透明度與專業性，將成為各方關注的焦點。

然而，對於外界種種抨擊聲浪，農業部回應表示，若現有飼養「禁養物種」，飼主完成申報後仍可繼續飼養。此外，農業部也強調各國對外來物種的管理均採嚴格管制，未來也將依據各團體建議持續進行滾動檢討。

農業部舉例，現外來種綠鬣蜥滿街跑、危害農作物，抓也抓不完，就是棄養所導致的現象，因此外來種不應輕易開放飼養，以維護生態及環境，降低社會成本。



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