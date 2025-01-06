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有錢就是任性！　校長遭控縱容恐龍家長霸凌老師

龍井國中校長國立民遭控縱容恐龍家長羞辱教師。（讀者提供）

▲龍井國中校長國立民遭控縱容恐龍家長羞辱教師。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

台中市龍井國中校長國立民，遭控縱容家長會有錢的恐龍家長，無理找老師的碴，甚至讓親信主任帶著家長，到班上羞辱該老師，導致其心理受創，只因這位老師並非校長親信；其他同事看不下去，向本刊投訴，指該學生攻擊同學，咬人，結果竟然是老師被打壓，校方吃案，難道有錢就可以任性？

向本刊投訴的A老師透露，該校L姓教師班上有一Y姓學生，經評估罹患ADHD（注意力不足過動症attention deficit hyperactivity disorder），有時會出現衝動、破壞等行為，前年12月，該校舉行戶外教學活動，老師必須帶著全班學生走南寮步道，還有一些團康活動，L師善意向家長反映，希望家裡能找人陪伴，幫忙照顧，避免發生意外。

沒想到家長大怒，打電話給校長，聲稱老師找他麻煩，歧視他兒子，由於Y姓家長是家長會幹部，還是捐款的大咖，校長國立民立刻讓學務主任「處理」，而主任的處理方式簡單而粗暴，她找來L師說：「上面要我警告妳，小心家長告死妳」，L師只好自己吞下去，整個校外教學視線不敢離開這學生，都快累死了。

A師說，對比屬於「校長派」的某一郭姓老師，其班上也有罹患ADHA的孩子，當學校舉行畢業旅行，郭師反映問題，校長立刻指派一名體育老師、一名護士，全程陪同這個特殊生，兩名班導的待遇天壤之別。

此事發生不久後，某次在學校輔導會議上，輔導主任依照其專業，建議Y生轉校，到有特殊教育資源的班級，對他的學習成長比較有利。此話不曉得怎麼傳到恐龍家長的耳朵，家長暴跳如雷，打電話給校長，校長還是交代親信許姓學務主任處理，而主任竟然帶著家長到班上，當著學生的面，向賴姓老師「討公道」，而財大氣粗的家長當面羞辱老師，使她心理受創甚鉅。

因為不是同派系，又惹了有錢家長，L師被國立民與許姓主任「邊緣化」，對其毫不尊重。去年4月，L師處罰一位經常蹺課，刺青又嚼檳榔的「8+9」類型的學生，要他到學務處罰站，而且依照規定，並未超過2小時；沒想到站不到半小時，許姓主任就拉著學生，讓他回教室上課，同時飆罵L師，理由是「妳要罰學生站，在導師室，別來學務處」，此行為讓L師在學生面前毫無威信，更難帶班，學生都知道，自己的導師「很黑」。

除了夥同、縱容家長霸凌老師，校方還「吃案」；去年11月，同樣是L師班上的Y生，不知何故攻擊同學，且將人咬傷了，L師依照校規處理，才能給受害學生家長一個交代，詎料，錢多任性的Y爸一通電話，校長就決定吃案，他讓許姓主任告訴L師：「此事上面處理好了，你不用處理」，問題是，校方把爛攤子丟給L師，被咬學生家長全靠她安撫，經營班及卻無法秉公處理學生之間的紛爭，著實無奈。

針對種種指控，校長國立民表示，校內有幾位「刺頭」老師，到處向民代、教育局檢舉他，如果他治校偏頗、徇私，早就倒台了；至於投訴者聲稱，他縱容學務主任帶著家長到教室羞辱老師，國立民解釋，當天是家長要看孩子，他派主任「盯著」，目的是保護老師，而且，當天學生在戶外上課，L師並不在場，因此並無所謂恐龍家長羞辱老師等情形，可能是誤傳。

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