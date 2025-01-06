免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

▲大批泰女利用入境免簽的優勢來台撈金，政府擬設限管制，卻恐爆發逃逸潮。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

免簽政策成撈金跳板！政府為增加觀光收入，長期開放泰國、越南等國人民免簽證入境，沒想到意外吸引許多賣淫女來台撈金，新冠肺炎疫情解封後，泰國女子更成為台灣情色市場主力，為了遏止歪風，傳出相關單位正研擬比照越南模式，對泰國免簽設限，但八大行業普遍認為，此舉恐引發泰女逃逸潮，甚至有業者引進馬來西亞、印尼的賣淫女預防「缺工」，讓相關單位非常頭痛。

資料顯示，2023年40歲以下泰籍女子免簽來台人數超過14萬，2024年1到7月已逾11萬，警方查獲的情色陪酒或應召站小姐，8成以上都是持觀光簽證來台的泰國女。

▲業者認為若設限管制入境，恐引發國內滯留泰女的逃逸潮。圖為警方查獲泰女假觀光真賣淫畫面。（讀者提供）

為了遏止歪風，相關單位正研議是否比照越南模式，對泰國免簽設限，例如要求財力證明或擔保人。

對此，從事國際情色仲介多年的阿龍（化名）認為效果不大，他說：「當年就是因為政府對越南女子來台設限，才會造成國內八大行業供需不平衡，讓泰國女子趁勢崛起，並引發一波越南女的逃逸潮，若對泰國女設限，不過是重蹈覆轍而已。」

▲當年觀宏專案爆出有152名越南客脫團逃逸，遭相關單位查緝後，於疫情期間遣返。（移民署提供）

酒店業者小虎（化名）更透露，有些八大行業為預防政策改變，導致泰女不易來台，已經開始從新南向政策的其他國家，例如馬來西亞、菲律賓、印尼等國引進小姐。

一位不願具名的民代則表示，早期台北的萬華、北投就是靠聲色場所及情色產業帶動地方發展，而歐洲的荷蘭、德國，以及亞洲的泰國也都有合法紅燈區吸引遊客，台灣能否以性產業帶動觀光發展可以討論，但在未設置性專區之前，脫衣陪酒及性交易都屬違法行為，對於泰女大舉侵台賣淫，相關單位仍需積極提出對策防堵，避免引發犯罪事件，衝擊社會治安。

▲泰女因敢玩配合度高，許多應召站都以此為號召招攬尋芳客。（翻攝畫面）



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