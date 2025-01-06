「芝麻街美語」爭奪戰　兩派角力曝光

▲新華泰富大股東郭明昌怒控，前經營團隊涉嫌掏空、洗錢，揚言要拿下公司經營權、全面改組董事會。



圖文／鏡週刊

國內知名加盟美語補習班芝麻街美語的母公司—上櫃公司「新華泰富」爆發經營權之爭！去年10月，前數碼戲胞董事長郭明昌與多位友人，聯手買下新華泰富背後兩大法人股東股權，取得董座大位。沒想到，2個月後，前經營者何佳洲、何彥寬卻跳出來怒控，郭明昌等人涉嫌商業詐騙，騙走經營權，還一狀告上法院。郭明昌則反批對方掏空、洗錢，揚言全面改組董事會，雙方戰火一觸即發。

知名美語補習班芝麻街美語，在台灣有上百家分校，經典布偶角色艾蒙、大鳥是許多人的童年回憶，但近期卻因母公司經營權之爭登上了媒體版面，讓許多家長憂心不已。

本刊調查，2017年，芝麻街美語被積極轉型的前銅箔基板、電子用玻璃纖維膠布廠華韡收購，後更名為新華泰富。去年10月，前數碼戲胞董事長郭明昌偕同多位友人，一起出資買下新華泰富背後的法人股東—新華國泰、君怡泰富兩家公司股權，順利進入董事會，並取得董座大位。

沒想到兩個月後，新華泰富就爆發前經營者何佳洲、何彥寬指控郭明昌等人涉嫌商業詐欺，騙走公司，還一狀告上法院；事後，郭明昌也親上火線，在律師的陪同下，前往台北地檢署按鈴申告，除否認強搶經營權及詐欺，也希望何佳洲、何彥寬履行轉讓協議書之約定。

郭明昌還怒批對方掏空、洗錢，揚言董事會必須全面改組，雙方戰火一觸即發。他氣沖沖地說：「何佳洲等人涉嫌掏空、洗錢，已嚴重損害新華泰富公司，董事會勢必要改組！接下來我們將在市場積極買進股票，目標在今年拿下經營權，希望公司盡快回虧正軌。

今年44歲的郭明昌，畢業於政大廣告系，大學時期就開始創業、投資，不到30歲就累積不少財富，2006年入主線上遊戲公司數碼戲胞，之後跨足綠能產業，這回投資新華泰富，「是因為該公司有龐大資產，加上我想發展高端幼兒補教及長照，才會積極介入。」他不諱言地說。

沒想到，事後竟爆發股權交易爭議。郭明昌重申:「當時與何佳洲等人簽約，其委任律師楊美玲全程在場主導並提供簽約文件，過程完全合法，如今對方卻拒絕履行轉讓協議書之約定，甚至企圖抹黑我，掩飾其惡意違約之事實，究竟誰是受害人，已不辯自明。」

不過根據本刊掌握的消息，何佳洲等人雖然已經出場，但支持前經營者的勢力，仍者掌25％股權，未來經營權是否易主，各界都等著看。



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