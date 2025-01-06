農業部擬「增列955物種」禁養　飼主湧入兩棲爬蟲協會FB洗版力挺

▲農業部擬新增包含浣熊、鱷龜等955種類動物「禁止飼養、輸入」。（圖／取自免費圖庫Pixabay／Scottslm）

文／中央社

農業部擬新增955種類動物為禁止飼養、輸入，其中如浣熊、鱷龜等擬禁止飼養。台灣兩棲爬蟲動物協會認為，一口氣新增955個物種，可能不具有足夠的專業辨識人力以及收容量能。

農業部動物保護司3日召開「修正指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，增列禁止輸入或飼養動物。

動保司表示，增列動物主要有3大考量，首先，優先針對非列於野生動物保育法第4條指定公告的保育類野生動物名錄、非為原生種動物進行管制；第二，參照國際管理規定，如未曾於台灣有正式輸入紀錄者，將自源頭進行管制，防範於未然；第三，則是已於台灣有正式輸入紀錄物種，如評估具「劇毒」、「公共安全風險（致人死亡、重傷或造成相當之痛苦）」等。

動保司就以上原則，依據動保法擬進行公告禁止飼養、輸入名單共計955種物種。

根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含緬甸蟒、浣熊、鱷龜所有種等。

▲許多網友、飼主湧入「台灣兩棲爬蟲動物協會」的臉書粉絲團留言力挺協會。（圖／翻攝自臉書）

台灣兩棲爬蟲動物協會在臉書發布聲明表示，這次會議擬一次新增955個物種，此955個新增物種的評估單位為「財團法人台灣工業技術研究院」，由農業部主管機關所擬定「農業政策」委託「工業研究單位」進行評估並採用其評估結果，而非野生動物及特殊異域寵物專業單位，此作法令人難以苟同。

協會憂心，現況為許多物種的列入皆以「具有公共安全危害」與「動物福利議題」捆綁式列入禁止清單，日後如以動保團體所主導訴求的「動物福利」為動保司施政主軸，則所有物種皆可能以「動物福利議題」之故列入禁止清單。

此外，原先僅有美洲巨水鼠科、食人魚、電鰻科及比特犬等動物需要管理，如今一口氣新增955個物種，各縣市政府動保單位可能不具有足夠的專業辨識人力以及收容量能以執行法規。

動保司長江文全告訴中央社記者，尊重兩爬協會的意見，相關物種目前都還在討論階段，並不是立刻、或是全部一次就要禁止，也還沒有設定實施的時間；上述如緬甸蟒在會中就已經排除。

江文全說明，當天開會主要是先就這些清單中哪些需要立即處理進行討論，也會設想行政量能、科學依據等；目前列出的物種，大部分已經是貿易法規定禁止輸入的，因此雖然列出955種，但實際影響有限。

江文全強調，禁止飼養也會以最大公約數的方式，就開會討論有共識的方式來執行。