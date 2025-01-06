泰女來台賣淫　八大業者先出招防政府圍堵

▲當年觀宏專案爆出有152名越南客脫團逃逸，遭相關單位查緝後，於疫情期間遣返。（移民署提供）



圖文／鏡週刊

阿龍認為，這次傳出政府研議對泰國免簽設限，可能是假議題，因為禁止陸客來台後，國內的觀光產業已遭受巨大損失，若再對經濟起飛的泰國設限，將嚴重衝擊台灣觀光業，更何況目前協議的免簽期限到今年7月，不太可能說改就改，否則很可能影響台灣旅客到泰國的簽證程序，畢竟這是雙方互惠。

「觀宏專案實施後，隔年來台的越南旅客成長117％，後來因脫團事件設限，人數直直落，還引發原本就在台撈金的越南女子大量逃逸、滯留，問題更多！」阿龍說，對這些女子而言，留在台灣能撈一天是一天，收入一定比回國好，就算被抓到遣返，也不用自己付機票錢，根本是百利而無一害。

▲今年遭警方查緝的情色業者或應召站中，賣淫女8成以上都是泰國女子。（讀者提供）

小虎更透露，有些八大行業為預防政策改變，導致泰女不易來台，已經開始從新南向政策的其他國家，例如馬來西亞、菲律賓、印尼等國引進小姐，其中，馬來西亞免簽30天，比泰國多一倍；印尼女子一次性交易只抽6、700元，也比泰女抽1,000到1,600元更具市場優勢。

「台灣就是有情色產業的市場，只要有人買、就會有人賣，你禁了這國、就會來了那國，政府與其一再防堵，不如想想怎麼疏通。」小虎指出，明明性交易專區相關法條已經通過，卻沒有縣市首長敢設，若把八大行業納入管理，才能有效杜絕弊端，八大業者也想合法賺錢、合法繳稅！

▲泰國及荷蘭（圖）都設有合法紅燈區吸引遊客，能否刺激觀光尚有討論空間，但性交易目前在台灣仍屬違法行為。（東方IC）

一位不願具名的民代表示，早期台北的萬華、北投就是靠聲色場所及情色產業帶動地方發展，而歐洲的荷蘭、德國，以及亞洲的泰國也都有合法紅燈區吸引遊客，台灣能否以性產業帶動觀光發展可以討論，但在未設置性專區之前，脫衣陪酒及性交易都屬違法行為，對於泰女大舉侵台賣淫，相關單位仍需積極提出對策防堵，避免引發犯罪事件，衝擊社會治安。



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