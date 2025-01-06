　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泰女來台賣淫　八大業者先出招防政府圍堵

當年觀宏專案爆出有152名越南客脫團逃逸，遭相關單位查緝後，於疫情期間遣返。（移民署提供）

▲當年觀宏專案爆出有152名越南客脫團逃逸，遭相關單位查緝後，於疫情期間遣返。（移民署提供）

圖文／鏡週刊

阿龍認為，這次傳出政府研議對泰國免簽設限，可能是假議題，因為禁止陸客來台後，國內的觀光產業已遭受巨大損失，若再對經濟起飛的泰國設限，將嚴重衝擊台灣觀光業，更何況目前協議的免簽期限到今年7月，不太可能說改就改，否則很可能影響台灣旅客到泰國的簽證程序，畢竟這是雙方互惠。

「觀宏專案實施後，隔年來台的越南旅客成長117％，後來因脫團事件設限，人數直直落，還引發原本就在台撈金的越南女子大量逃逸、滯留，問題更多！」阿龍說，對這些女子而言，留在台灣能撈一天是一天，收入一定比回國好，就算被抓到遣返，也不用自己付機票錢，根本是百利而無一害。

今年遭警方查緝的情色業者或應召站中，賣淫女8成以上都是泰國女子。（讀者提供）

▲今年遭警方查緝的情色業者或應召站中，賣淫女8成以上都是泰國女子。（讀者提供）

小虎更透露，有些八大行業為預防政策改變，導致泰女不易來台，已經開始從新南向政策的其他國家，例如馬來西亞、菲律賓、印尼等國引進小姐，其中，馬來西亞免簽30天，比泰國多一倍；印尼女子一次性交易只抽6、700元，也比泰女抽1,000到1,600元更具市場優勢。

「台灣就是有情色產業的市場，只要有人買、就會有人賣，你禁了這國、就會來了那國，政府與其一再防堵，不如想想怎麼疏通。」小虎指出，明明性交易專區相關法條已經通過，卻沒有縣市首長敢設，若把八大行業納入管理，才能有效杜絕弊端，八大業者也想合法賺錢、合法繳稅！

泰國及荷蘭（圖）都設有合法紅燈區吸引遊客，能否刺激觀光尚有討論空間，但性交易目前在台灣仍屬違法行為。（東方IC）

▲泰國及荷蘭（圖）都設有合法紅燈區吸引遊客，能否刺激觀光尚有討論空間，但性交易目前在台灣仍屬違法行為。（東方IC）

一位不願具名的民代表示，早期台北的萬華、北投就是靠聲色場所及情色產業帶動地方發展，而歐洲的荷蘭、德國，以及亞洲的泰國也都有合法紅燈區吸引遊客，台灣能否以性產業帶動觀光發展可以討論，但在未設置性專區之前，脫衣陪酒及性交易都屬違法行為，對於泰女大舉侵台賣淫，相關單位仍需積極提出對策防堵，避免引發犯罪事件，衝擊社會治安。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】傳免簽將設限防賣淫　泰國女大舉入台恐爆逃逸潮
【泰女撈金亂象】情色業利用入境免簽開後門　泰女大舉來台賣淫生亂象
【泰女撈金亂象1】政府擬設限來台阻下海　業者曝泰女崛起憂爆逃逸潮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高雄警「約砲吸毒露鳥」　背景曝光
「親眼見錢被柯文哲帶回家」　許富舜醫師臉書突關閉
快訊／AI旺！台積電刷1105元天價　台股漲逾360點
快訊／林昱珉今赴宜蘭入伍服兵役
泰女來台賣淫撈金　恐爆逃逸潮
參加公司尾牙要付700！菜鳥驚喊「這是常態？」過來人曝悲慘經
腰酸背痛以為職業病！檢查罹「肺癌4期」
「別問！快來接我！」高三女遭狼師猥褻　哭奔出補習班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台14甲線合歡山路段開放通行　昆陽至小風口結冰未融限掛雪鏈

北市遠東飯店旅客爆衝突！插隊遭外籍客嘲諷　4人大廳開打

起底高雄警「約砲吸毒露鳥」　4年前被列管...裝乖捅出大婁子

泰女來台賣淫　八大業者先出招防政府圍堵

人妻和同事摩鐵大戰5小時！她認「愛上了」　綠帽夫難過天天哭

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／高雄楠梓2人命案！一對男女雙手被捆綁　詭異陳屍出租車內　

有錢就是任性！　校長遭控縱容恐龍家長霸凌老師

「別問！快來接我！」高三女遭狼師猥褻　哭奔出補習班

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

台14甲線合歡山路段開放通行　昆陽至小風口結冰未融限掛雪鏈

北市遠東飯店旅客爆衝突！插隊遭外籍客嘲諷　4人大廳開打

起底高雄警「約砲吸毒露鳥」　4年前被列管...裝乖捅出大婁子

泰女來台賣淫　八大業者先出招防政府圍堵

人妻和同事摩鐵大戰5小時！她認「愛上了」　綠帽夫難過天天哭

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／高雄楠梓2人命案！一對男女雙手被捆綁　詭異陳屍出租車內　

有錢就是任性！　校長遭控縱容恐龍家長霸凌老師

「別問！快來接我！」高三女遭狼師猥褻　哭奔出補習班

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

徐巧芯指控透過隨扈投資中國　柯建銘今提告

台14甲線合歡山路段開放通行　昆陽至小風口結冰未融限掛雪鏈

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

「打詐儀錶板」強棒出擊　關山警鄉長盃壘球賽「掃碼」保財安

BWF近13分鐘影片致敬戴資穎　「沒人能像假動作女王一樣」

北市遠東飯店旅客爆衝突！插隊遭外籍客嘲諷　4人大廳開打

金球獎即時名單／珍史瑪特奪喜劇視后　柔伊莎達娜《毒王女人夢》開胡

TOYOTA、HONDA、大通G50將補台灣百萬內7人座！Sienta停產成焦點

日本高中二刀流大物有望加盟運動家　簽約金150萬美元破紀錄

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

快訊／高雄雙屍命案！男女雙手被綁陳屍車內

警「揪妹吸毒」被檢舉　火速免職汰除

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

泰女來台賣淫「驚人收入」　同鄉都來了

「別問！快來接我！」高三女遭狼師猥褻　哭奔出補習班

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

阿姨人肉佔車位　女駕駛一招反擊

女偷印章權狀過戶房地產　爸提告奪回　

桃園電子廠大火！搶救7小時火勢控制

泰女來台賣淫撈金　恐爆逃逸潮

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

台中「停業中飯店」突傳火警！7樓房間床墊燒毀

更多熱門

相關新聞

有錢就是任性！　校長遭控縱容恐龍家長霸凌老師

有錢就是任性！　校長遭控縱容恐龍家長霸凌老師

台中市龍井國中校長國立民，遭控縱容家長會有錢的恐龍家長，無理找老師的碴，甚至讓親信主任帶著家長，到班上羞辱該老師，導致其心理受創，只因這位老師並非校長親信；其他同事看不下去，向本刊投訴，指該學生攻擊同學，咬人，結果竟然是老師被打壓，校方吃案，難道有錢就可以任性？

「芝麻街美語」爭奪戰　兩派角力曝光

「芝麻街美語」爭奪戰　兩派角力曝光

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

所有店員都是賊！大型超市被偷近千萬商品半年倒閉

所有店員都是賊！大型超市被偷近千萬商品半年倒閉

日AV女優海外賣淫闇黑SOP曝！一晚125萬入袋

日AV女優海外賣淫闇黑SOP曝！一晚125萬入袋

關鍵字：

鏡週刊賣淫

讀者迴響

熱門新聞

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

快訊／高雄雙屍命案！男女雙手被綁陳屍車內

早餐店闆娘腰酸背痛　就醫驚覺肺癌4期

全台凍7天！　今越晚越冷轉雨時間曝

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳

來台交流！西班牙女赴泰　被大象攻擊亡

挺綠學者：柯總召或許該休息了

警「揪妹吸毒」被檢舉　火速免職汰除

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

苦苓爆料慈濟盜圖　受害畫家發聲

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面