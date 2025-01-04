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跨年放氣球鬧場…台南網紅假冒議員　私訊黃偉哲討性侵監視器

▲▼ 台南鄭姓男子指控女兒在幼兒園遭性侵，不僅在台南跨年施放氣球，更假冒議員身分跟市長索要資料。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南鄭姓男子指控女兒在幼兒園遭性侵，不僅在台南跨年施放氣球，更假冒議員身分跟市長索要資料。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南鄭姓網紅日前控訴女兒在幼兒園被性侵，教育局調查後確認無性侵一事，但至今鄭男仍不停歇，不僅在台南跨年以氣球綁布條、撒紙條造成騷亂，還假冒議員身分向市長黃偉哲索要幼兒園相關資料，目前除了以違反廢棄物清理法開罰外，也會依妨害名譽罪請鄭男到案說明。

據了解，鄭姓男子因指控幼兒園涉嫌虐童及性侵其女兒之糾紛，在網路製作影片指控台南市教育局吃案，因引用的影片畫面是教育局調閱卻被人竊取的監視影像，且畫面中的孩童並非他女兒，都是園內其他家長的孩子，而被台南市政府提告竊盜、恐嚇、妨害公務等罪嫌，另外，幼兒園多名家長獲悉後，也相繼對鄭男提告，並要求下架該影片，目前全案已進入司法程序。

但鄭男不服，持續做出脫序行為討公道，台南市政府說明，鄭男在跨年活動現場放空飄氣球綁布條造成騷亂，撒放大量不明紙條遺留現場，雖未對現場安全造成直接威脅，卻明顯污染路面，環保局已依違反廢棄物清理法開罰最高6千元罰鍰。

至於鄭男於跨年晚會持標語喧鬧要求提供監視錄影畫面，教育局強調，在去年接獲其檢舉某私立幼兒園疑似性侵案件後，立即啟動並完成行政調查，調查委員認定檢舉的性侵事件不成立。目前全案已進入司法調查程序，相關監視器錄影帶已全部移由司法單位調查。

▲▼ 台南鄭姓男子指控女兒在幼兒園遭性侵，不僅在台南跨年施放氣球，更假冒議員身分跟市長索要資料。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲▼ 台南鄭姓男子指控女兒在幼兒園遭性侵，不僅在台南跨年施放氣球，更假冒議員身分跟市長索要資料。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南市府表示，鄭男為了造謠性侵案持續擾亂公務，於跨年晚會鬧場只是各種荒誕作法之一，他還假冒台南市議員陳昆和身分向市長黃偉哲索要幼兒園案件相關資料。經進一步證實，才知又是造假。鄭男假冒議員之不法情事，恐面臨刑法第158條第1項規定之僭行公務員職權罪，得處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。南市府已備妥資料，將移送檢警偵辦。

另外，日前接到不少民眾陳情表示鄭男四處造謠張揚二歲女兒被性侵，且公然張貼女兒照片，恐違反兒少權益，市府社會局已蒐證中，將依違反《兒童及少年福利與權益保障法》予以懲處開罰。

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