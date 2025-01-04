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獸父猥褻幼幼班兒子4年半「狂摸下體像捏黏土」　54罪各判4年

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲屏東一名獸父長年侵犯年幼的兒子共54次，兒子表示「我原諒爸爸」。（示意圖／翻攝自pexels）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名獸父從兒子2歲時就對他伸狼爪，時間長達4年半，他不顧兒子尖叫反抗，用手揉捏他私處，甚至用舌頭舔屁股，還逼迫兒子一起睡覺，行徑相當變態。全案經屏東地院審理，法官依父親犯54個對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，各處4年徒刑，將等父親其他案件判決定讞後，再由法官訂出應執行刑。

判決指出，屏東一名父親從兒子小浩(化名)念幼稚園幼幼班時，就不顧小浩喊不要、用手推拒，頻頻對他做出各種猥褻行為，一直到小浩升上小學一年級，向學校導師求救，全案才曝光。

法院審理時，小浩證稱爸爸在媽媽還沒搬走時就開始摸他，爸爸會觸碰他生殖器和屁股，「很像在捏黏土」、「一直握住、一直戳」，他痛到尖叫，爸爸就會用身體壓制他，故意說「很臭、有黑黑的東西」，爸爸還在自摸完下體後，先摸摸他的頭、再伸手給他聞，「爸爸有時候會把自己的小鳥給我玩」，同時發出啊啊的聲音，他不喜歡，覺得很噁心、很害怕。

小浩說，他晚上想跟阿公、阿嬤睡，爸爸卻會強迫他一起睡，他推不開、跑不掉，「我每天都跟阿嬤講，我不喜歡被爸爸摸」、「我超希望有人告訴爸爸這樣是不對的」，被侵害的頻率約每個月1次。

阿嬤也證稱，聽過孫子說爸爸會摸他屁股、摸他小烏，也聽過孫子在房間內尖叫，但詢問爸爸後，爸爸卻說他只是在跟小孩打鬧。

法官認為，小浩在審理時表示「我不太想講話，因為我怕講了會害爸爸」、「我原諒爸爸，希望這件事可以快點結束」，警詢時也表示不希望爸爸受到處罰，一直念著父子情份替父親求情，只希望爸爸不要再摸他就好，可見如果不是真有其事，小浩不會無端誣陷父親。

法官認定，父親從小浩2歲時開始猥褻他，從2017年9月到2022年3月10日止，以每月1次頻率，共計54次犯行屬實，依54個對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，各處父親4年徒刑，另等父親所犯數罪全部確定後，再決定應執行刑。另指控父親強制性交的部分，因罪證不足，判處無罪。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削,請撥打110、113。

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