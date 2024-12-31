台中跨年湧現人潮！這路段「車輛禁入」　交通接駁一覽

▲會場周邊部分路段封閉，禁止人車進入。（圖／台中市府提供，點圖放大）

記者許權毅／台中報導

台中跨年晚會今晚6點登場，市府預估中央公園將湧入20萬人潮，警方目前在周邊實施交管疏導，包含台74線、國道交流道都出現壅塞情況，陸續往會場湧入。警方交管部分，凱旋路周圍（施放焰火區，上圖藍色區域）將禁止人車進入，活動會場周邊（上圖紅色區域）禁止車輛通行。接駁車資訊如下，10至15分鐘一班，坐滿即開。

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按照主辦單位流程，歌手蔡健雅預計22時30分登台，緊接著就是韓星輝人（Whee In）在22時50分帶來半小時演出，跨年前壓軸由告五人在23時20分演出，一同跨年。



警方表示，活動至0時止，凱旋路(經貿七路至大鵬路)、凱旋二街、凱旋三街、凱旋五街、凱旋六街、凱旋七路(凱旋八街至凱旋東街)、凱旋東街之煙火管制區，通知區域內車輛儘速駛離，加強淨化，並嚴格禁止人、車進入。

活動至隔日2至3時止，東起中科路、西至凱旋路、南至大鵬路、北至黎明路間區域，以及西安街、西安街277巷4弄、文華路138巷，僅開放持有通行證車輛、接駁車、復康巴士及緊急救護車通行，其餘車輛禁止進入。

▲▼大眾運輸轉乘以及步行區資訊。（圖／台中市府提供，點圖放大）



台中市政府表示，甘肅路規劃人行專用通道，鼓勵民眾可透過捷運加步行方式前往會場，市府也提供市府線、松竹線、水湳線3條免費接駁路線，以短程接駁疏運為策略，串聯重要交通轉運節點，提供高鐵、台鐵及停車場轉乘服務。

接駁車配合活動時間，前往會場的班次為17時30分至23時；由會場往接駁站則為22時至隔日凌晨1時30分，班次約10至15分鐘一班，坐滿或時間到就發車，讓民眾不必候車過久。