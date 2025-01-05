怕5個兒子不婚　喪偶老董找第二春表率：亡妻3個聖筊點頭

▲中壢區美滿服務中心表示，「結婚是為了讓兩個人都過得更好」。（示意圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

育有5個兒子、喪偶的王姓董事長，對於已過適婚年齡，卻遲未有對象的兒子們婚事感到焦急，新年開始找到桃園市中壢區美滿服務中心，表明他要尋找「第二春」，強調此一行動，已向過逝的太太上香請示，獲得三個「聖筊」，期帶動家中單身兒早日結婚。

今年68歲的王董指出，他在25歲與太太結婚，當時只是工廠操作員，婚後陸續生了5個兒子，為了養家活口，他認真工作賺錢，並經營一家傳統公司，如今員工一百多人，規模不大，但總可以糊口，不料太太卻在16年前因病過世，當時孩子有的已經上班，還有在讀大學的，太太臨終前鼓勵王董再婚，並且還告訴孩子，也寫下遺書，要鼓勵老爸再婚，但王董認為太太辛苦持家，而且孩子也獨立了，因而抱定不再娶。

王董說，喪偶後他專注工作，也認為孩子已經獨立，而且都是大學或碩士，也有不錯工作，然眼見週邊親友們陸續娶媳「成公」，開始向兒子們催婚。今年43歲的長子認為他擔任公職，又在念博士，希望拿到博士文憑再說，今年39歲的三兒子則認為他剛進竹科，有許多工作要學習，結婚不急，今年34歲的么子擔任空少，他認為自己工作環境機會多，希望父親不用擔心。另外兩個兒子也告訴王董，希望自由幾年再談婚事。

經過幾天思考，王董認為既然孩子不急著結婚，他就「以身作則」，日前報名參加中壢區美滿服務中心「第二春」並表示，他已在日前元旦向太太上香，說明自己的心意，還得到太太三個「聖筊」，應該代表OK的意思，所以他帶頭報名，希望五個兒子也有樣學樣，積極找對象早日成婚。