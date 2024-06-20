從檳榔攤到咖啡館　57歲的「阿時」開創事業第二春

▲57歲的阿時在公益彩券回饋金計畫協助下，順利考到國際咖啡師證照，開創人生第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

只有賣檳榔的工作經驗，不曾求職，57歲的「阿時」原本不認為自己能踏出這一步，但在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署公益彩券回饋金計畫的補助下，拿到咖啡師的證照，又學習面試技巧，順利找到工作，從面對陌生人講話會發抖、到侃侃而談，「後半段的人生不會空白，是比賺錢更有成就感的事」她開心地說。

家住嘉義的阿時多年來一直在賣檳榔，因利潤愈來愈差，5年前歇業開始賦閒在家，其間也想工作賺錢，但因為從來沒有求職經驗，又沒有一技之長，認為不太可能找到自己喜歡的工作，一直無法踏出第一步。

子女都已長大成人，鼓勵她「不試試看怎麼知道不行」，阿時平常喜歡烘焙、喝咖啡，女兒幫她報名勞動部的咖啡師職訓課程，半逼半求她去上課，去年課程第一天老師要大家上台自我介紹，從來沒有遇過這種場面，她邊說邊發抖，一般人可能很難體會中高齡就業的心情，阿時表示「 過程只能用『恐怖』來形容」。

班上大多都是30多歲的人，阿時是年紀最大的學員，但上課非常認真，下課後回家持續練習，因為泡得咖啡太多了，自己喝不下，每天鄰居親朋都能喝到她的免費咖啡，經過6周的課程，順利拿到SCA（國際精品咖啡協會）的國際咖啡師證照。

雖然有執照，但阿時仍擔心自己的求職能力，之後又參加嘉義縣飛雁創業育成協會舉辦的促進中高齡就業課程，當中除了實際到職場體驗，還有面試技巧、職涯規劃等，讓她進一步對求職有了信心，「應徵工作時說話不再發抖，已經能一直說一直說」她笑說。

之後順利找到知名咖啡連鎖店等多份工作，最後考慮到興趣，在咖啡證照班老師的推薦下，成為其他咖啡班的助教，從一竅不通到教其他學員泡咖啡，「如果沒有勞動部的幫助，我可能永遠走不出去」、「最開心的是人生的後半段不會空白」。

嘉義縣飛雁協會理事長呂淑敏表示，中高齡就業其實很不容易，有些人上了職訓課程、能力相當不錯，但要走出去求職卻有困難，「心態的調整是最難的」，阿時是很棒的學員，老師教的都認真學習，但最後要到職場上還是要推一把，目前協會不僅辦理各項課程，協助新住民、中高齡就業及青年創業等，並成立平台銷售創業者生產商品，「想要求職創業，又怕自己不行，來協會就對了」，一路陪伴是協會努力的目標。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，5年來以公益彩券回饋金，補助雲嘉南地區超過40個非營利組織或學校，辦理就業職能提升課程，有近5000人參與，後續並輔導就業，台灣明(114)年將邁入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，勞動力短缺已是燃眉之急，若能引導就業弱勢民眾重返職場，將會是企業的一大助力。分署6月25日將在臺南文化創意產業園區辦理「114年度運用公益彩券回饋金補助辦理特定對象及就業弱勢者就業計畫申請說明會」，歡迎民間團體與高職、大專院校等單位報名，詳情可電洽(06)6985945轉1154。