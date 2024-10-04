養成記真實上演！　社恐全職媽變身俗女村導覽員喜獲職涯第二春

▲58歲全職媽媽蔡維媛，個性老實內向，甚至有些社恐，直到透過多元就業開發重返職場，擔任俗女村導覽人員，展開亮麗第二人生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南後壁俗女村真實上演養成記！58歲全職媽媽蔡維媛，個性老實內向，甚至有些社恐，直到透過多元就業開發重返職場，擔任俗女村導覽人員，學會擁抱人群，漸漸找回自信，變得開朗又健談，連3個孩子都說「好像換一個媽媽」，很欣慰媽媽展開亮麗第二人生。

超夯台劇「俗女養成記」帶動台南後壁觀光，台南市後壁休閒農村產業文化發展協會特別派駐人員在後壁「俗女村」提供導覽、推廣農特產等相關服務，導覽員蔡維媛熱情迎接遊客，專業講解歷史與緣起，還幫忙拍照，為民眾紀錄開心又精彩的瞬間。很難想像，58歲的蔡維媛原本畏於面對人群，3年前在雲嘉南分署就業中心協助下，透過多元就業開發方案重返職場，也因此打開「社交」開關，才變得樂於和群眾互動，重拾自信。

蔡維媛指出，她嫁到後壁傳統務農家庭，以3個孩子為重心展開全職媽媽的生活，直到小孩上學，曾想重返職場以免跟社會脫節，但礙於家庭與個人因素，時間零碎，難以找到合適又穩定的工作，「很想出來上班，但總提不出勇氣。」，幾經轉折，蔡維媛在友人推薦及就業中心協助下，參與南分署多元就業計畫，她說，本身個性老實內向，不善面對人群，對於跨出再求職那一步猶豫很久，「決定給自己機會，政府背書較安心、也較有保障」。

她回憶起上班第一天，面對陌生人常緊張到說不出話，反覆告訴自己「要敬業！硬著頭皮也要上」，鼓起勇氣主動跟客人聊天，私下認真蒐集資訊、積極參與單位訓練課程，補足職能不足，充實自身軟實力，憑藉著不斷學習與工作經驗累積，讓她漸漸由害怕轉為開朗，笑說「現在跟任何人交談都不成問題！」。

「真是無心插柳卻成蔭」她說，相當熱愛這份工作，因此對導覽產生濃厚興趣，靠著自學在2023年考取導遊證照，收穫滿滿成就感。很感謝勞動部讓她找到工作樂趣及信心，開拓人生第二春，鼓勵正在待業的朋友要勇敢跨出去，「人生總有意想不到的收穫，做就對了！」。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，政府長期推動多元就業方案及培力就業計畫，促進地方產業發展與創造弱勢族群在地就業機會，迄今已補助雲嘉南地區近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個職缺，每年由各領域專家依申請單位需求，提供諮詢輔導服務，助單位提升經營能力；此外，勞動部為鼓勵女性重返職場，推動「婦女再就業計畫」，針對因家庭因素退出職場180日以上婦女，提供「自主訓練獎勵」與「再就業獎勵金」最高可領6萬元；雇主若願意調整工時配合家庭需求，還可每月請領「工時調整獎勵金」3千元，最長補助12個月。

劉邦棟鼓勵民眾善用政府資源，讓南分署成為大家的就業好幫手，欲知計畫詳情可上雲嘉南分署官網( https://yct168.wda.gov.tw/)或向轄區各就業中心洽詢。