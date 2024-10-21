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退休再就業！　6旬男靠職訓轉行當木工創第二春

▲67歲的陳勝強，為重拾小時候興趣，報名職訓學木工，退休轉業成功，再創職場第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲67歲的陳勝強，為重拾小時候興趣，報名職訓學木工，退休轉業成功，再創職場第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現年67歲的陳勝強，2年前從職場退休，為重拾小時候木作的興趣，報名參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的職前訓練課程學木工，經過短短半年培訓，不但取得家具木工丙級證照，甚至還未結訓就被公司延攬，退休後轉業成功，開啟不一樣的人生後半場。

陳勝強表示，他原本在一家傳產公司從基層做到生產部經理，待了將近40年，2年前屆齡退休後就閒賦在家，「總覺得還可以做些什麼」，陳勝強想起小時候喜歡木作，常跟著父親四處做裝潢木工的情景，木工魂油然而生，於是參加分署「創意家具木工班」職訓課程，從頭歸零練技術，希望轉往木工領域發展。

經過6個月的工廠式管理與訓練，陳勝強不僅取得家具木工丙級證照，尚未結訓就被冠鼎盈公司錄取，從事衛浴櫃的客製化生產，工作至今半年，專業表現與工作態度獲公司肯定，更讓他「把興趣當工作」，樂在其中。

▲67歲的陳勝強，為重拾小時候興趣，報名職訓學木工，退休轉業成功，再創職場第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「有工作做，時間就過得特別快」，陳勝強現從丈量尺寸、木料組裝、貼皮到五金件的裝配身手俐落熟練，他說每當完成一件浴櫃成品時，成就感十足，謝謝勞動部給資源，讓他退休後還能再創職場第二春。

對於陳勝強的表現，冠鼎盈公司總經理施正彥按讚肯定，他說起初擔心陳勝強因年紀會有體力負擔的問題，不過他對工作有熱情，且態度務實、EQ好，公司也配合他調整工作步調，並添購省力裝置助他工作上手，2個月後他也逐漸適應，專業度開始表現出來，也為公司留下好人才。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，創意家具班課程會學習基本木工、機具操作與塗裝原理，最後是成品實作與輔導考照，未來可從事家具設計製造、室內裝修等工作，起薪約32K起跳，經驗累積後，50K以上跑不掉。

劉邦棟說，陳勝強退休後挑戰自我、不斷學習的精神值得鼓勵，勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，其中措施包括協助待業中高齡或高齡者參加職訓，助其重返職場，他鼓勵壯世代民眾職訓學專長，不僅免收學費，還有津貼可領，分署自辦職前訓練課程有電機、電子、營建、機械4大職群超過30個職類可供選擇。

▲67歲的陳勝強，為重拾小時候興趣，報名職訓學木工，退休轉業成功，再創職場第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前雲嘉南分署招生課程有建築繪圖及BIM、TIG氬氣鎢極銲接、數位圖文傳播科技、電腦數值控制機械、機械加工與電控檢修等，報名至10月25日止，詳情可撥06-6985945轉1099洽詢，更多中高齡者及高齡者就業措施及資源，可至「45⁺就業資源網」(https://45plus.wda.gov.tw/)查詢。

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