每周花費破萬！70歲翁「買廣告看板」徵女友　400通電話接到手軟

▲美國70歲男子每周花費約上萬台幣在德州多地刊登徵友廣告。（圖／翻攝自Reddit、YouTube／Albert Gilberti）

記者張寧倢／編譯

美國德州一名70歲男子因厭倦孤單的生活，決定每周花費400美元（約新台幣1.3萬元）在大型廣告看板上刊登「徵友廣告」，希望藉此盡快找到女朋友。看板上也列出他理想的擇偶條件，包含以結婚為前提交往，還要能和他一起享受卡拉OK。據稱，他目前為止已經收到400通意願者來電和將近50封電子郵件。

根據紐約郵報等外媒報導，70歲的吉爾伯第（Al Gilberti）在德州城市斯威特沃特（Sweetwater）一處大型廣告看板上刊登徵友訊息，上頭除了有他本人的照片與聯絡方式之外，還寫著「孤單的男人願意搬到斯威特沃特，尋找有結婚意願、喜歡卡拉OK的女性」等標語。

論壇Reddit上的德州網友，還發現了其他至少2個由吉爾伯第刊登的徵友看板。據報導，吉爾伯第曾經歷過一段婚姻，也有小孩，不過後來在2015年恢復單身，雖然每周都要支付昂貴的400美元廣告費，但他受訪時表示，自己在2周多的時間內已經收到超過400通電話和40到50封電子郵件。

▲他刊登廣告找女友，還順便為自己找俱樂部駐唱工作。（圖／翻攝自Reddit）

吉爾伯第透露，目前大部分的來電者都是希望能得到他的錢，但他仍樂觀地相信，自己很快就能找到他的「真命天女」。他強調，他理想的女性伴侶須具備忠誠、誠實和真摯等3種必要特質，如果找到了合適的人，他願意搬到美國的任何一個城市，假設夢中情人真的出現，他也不介意搬到英國之類的地方。

吉爾伯第也坦言，自己在某種程度上是想要透過刊登廣告的方式，為自己創造一點名氣，同時也想遇到「對的人」。他還補充，希望未來的伴侶是一位身材苗條的女性，至於外貌他並不太在意，「我可以當一名耐心的聆聽者，我有退休金，身材保持良好，看起來比實際年齡年輕，我觀念也很開放。有許多老年人思想封閉，但我不是」。