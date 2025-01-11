電信詐欺工作壓力大！泰男達不到KPI　柬詐騙總部附近深夜墜亡

▲泰國一名男子被騙到柬埔寨詐騙中心後從14樓墜亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

中國演員王星日前赴泰拍戲卻被綁架至緬甸詐騙園區，引發國際關注。最近，泰國一名31歲男子也傳出疑似因為無法承受柬埔寨詐騙中心的工作壓力，從柬埔寨邊境小鎮波貝（Poipet）的一棟高樓墜落身亡，更令人震驚的是，監控畫面顯示，這名男子生前曾嘗試逃離詐騙中心，可惜最後仍不幸喪命。

據泰媒《民族報》報導，這名男子來自泰國北碧府，疑似被騙到柬埔寨波貝的電信詐騙中心工作。Facebook粉專Drama-addict和Kor Kae Khon Thammada在11日流出的畫面顯示，死者在1月8日晚間11時，從一棟18層高樓的14樓墜落，掉到樓前一輛汽車上，當場死亡。

消息指出，他可能是因為無法完成詐騙集團的工作目標，不堪壓力，或是因為企圖逃跑失敗，而選擇極端手段結束生命。泰國眾議院警察事務委員會主席猜查納（Chaichana Detdecho）指出，事發大樓位於疑似是電信詐騙集團總部的附近，可能由綽號「小馬」（音譯，Xiao Ma）的中國犯罪頭目經營。

一名消息人士更透露，男子墜亡的汽車附近還有另外2具屍體，暗示當地可能已有多起類似的悲劇發生。目前，泰國警方和救援隊已介入調查，男子的遺體則被送往波貝醫院，並聯繫其家人處理後續事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995