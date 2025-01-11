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大陸 大陸焦點 特派現場

王星事件影響泰國旅遊？　陸旅行社：現在去反而最安全

▲▼演員星星 王星。（圖／翻攝自微博）

▲大陸演員王星在泰國遭綁架並剃頭。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸演員王星日前赴泰國拍戲，期間被綁架至緬甸詐騙園區，獲救後已返回大陸。案件引發大陸輿論關注，許多遊客因憂心泰國治安而卻步，但多家大陸旅行社表示，目前只有少量退單，並強調「這個時候去反而最安全」。

此前泰國警方說，確認王星為人口販運受害者，他於11月3日入境泰國，隨後越境進入緬甸；泰國警方7日找到他並接回泰國。在營救王星期間，泰國總理曾表示，一定會處理好事件，不能影響泰國形象及旅遊業。

對於王星失聯事件是否影響赴泰國旅遊，大陸《藍鯨新聞》報導，大陸多地旅行社均表示，遊客原本赴泰旅遊的訂單有出現退改的情況，但只有少量人退了。

河南一家旅行社指出：「這件事情產生的輿論太大了，多多少少會有影響的，我們這裡就有遊客聽說之後選擇退單，其中有人選擇去了新加坡等東南亞的其他國家，但是大部分人還是按照程行走的。」

該旅行社表示，「我們的訂單都是跟團遊，跟團遊比自由行安全很多，全程有旅遊管家、導遊、司機，連下飛機後也有專門人舉著遊客名牌等候。而且下單後，旅行社會和遊客簽訂旅遊合同（合約），合同和行程是會在旅遊局備案的，安全方面不用擔心。」

深圳一家旅行社則提到，「確實有遊客因為這個事情不敢去，為此我們還勸說了很久，但多數遊客最後還是去了。因為不去的話會損失高額的機票酒店費用。現在是泰國的旅遊旺季，機票酒店都很緊張，國外酒店都是預定後全款轉帳過去的，行程安排了就沒法退款了。」

成都一家旅行社也表示，如果在行程前解除合約會產生一定的違約費用。例如行程前30天取消違約金為5％，行程前15天取消違約金20％，行程前7天違約金50％，如果行程開始當天取消違約金高達70％。只有極少數的遊客會無視損失，堅持退單取消行程。

該旅行社稱：「旅遊業是泰國最重要的產業之一，其實這個時候去反而是最安全的，因為兩國政府都在高度關注這個事情。」

據泰國統計，2024年有超過3500萬人次的外國遊客抵達泰國，消費超過1.6兆泰銖。其中以大陸遊客最多，達670萬人次；同時，大陸已連續多年成為泰國最大的遊客來源國。

泰國媒體《曼谷郵報》此前報導，2025年大陸旅行者入境泰國市場的人數應該會保持平穩增長，預計將會有700萬至800萬大陸遊客訪問泰國各地。

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