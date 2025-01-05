法航起飛後進入緊急狀態　氧氣罩落下飛返戴高樂機場

▲這架AF1448航班當時正飛往西班牙巴塞隆納，在當地3日21時45分宣布緊急狀態。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

法航一架A318客機3日晚間從巴黎戴高樂機場起飛，原定飛往西班牙巴塞隆納，但飛機才升空沒多久就遇上機艙增壓故障問題，航班緊急下降至安全高度，氧氣罩掉落，並返回戴高樂機場。

Aviation Safety Network、The Aviation Herald等報導，這架AF1448航班當時正飛往西班牙巴塞隆納，在當地3日21時45分宣布緊急狀態。依據影片，機艙氧氣面罩已經落下，多名座位上的乘客均戴起氧氣罩。

#BreakingNews: Emergency Landing for Air France A318 at CDG After Pressurization Loss



A dramatic video shows oxygen masks deploying onboard an Air France Airbus A318 due to a pressurization issue. The aircraft, registered F-GUGR, was operating flight AF1448 from Paris Charles de… pic.twitter.com/L9tTH71bK5 — Antony Ochieng,KE (@Turbinetraveler) January 4, 2025

機組人員依照既定緊急程序返航回到戴高樂機場，並於22時12分安全降落。整個狀況並未造成乘客或機組人員受傷。

針對這起事件，法國航空透過聲明表示，由於機艙壓力問題，AF1448航班機組人員在飛行17分鐘之後，決定返航，法航機組人員定期接受培訓，依據相關程序處理這類情況。法航也說，儘管氧氣面罩掉落，但其實當時並未達到自動觸發的高度，降下氧氣罩的決定是飛行高度緊急下降應對程序的一部分。

▼法航客機後來順利安全降落戴高樂機場。（圖／翻攝自flightradar24）