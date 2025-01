法航起飛後進入緊急狀態　氧氣罩落下飛返戴高樂機場

▲這架AF1448航班當時正飛往西班牙巴塞隆納,在當地3日21時45分宣布緊急狀態。(示意圖/視覺中國)

記者詹雅婷/綜合報導

法航一架A318客機3日晚間從巴黎戴高樂機場起飛,原定飛往西班牙巴塞隆納,但飛機才升空沒多久就遇上機艙增壓故障問題,航班緊急下降至安全高度,氧氣罩掉落,並返回戴高樂機場。

Aviation Safety Network、The Aviation Herald等報導,這架AF1448航班當時正飛往西班牙巴塞隆納,在當地3日21時45分宣布緊急狀態。依據影片,機艙氧氣面罩已經落下,多名座位上的乘客均戴起氧氣罩。

#BreakingNews: Emergency Landing for Air France A318 at CDG After Pressurization Loss



A dramatic video shows oxygen masks deploying onboard an Air France Airbus A318 due to a pressurization issue. The aircraft, registered F-GUGR, was operating flight AF1448 from Paris Charles de… pic.twitter.com/L9tTH71bK5