濟州航空墜機前「關鍵6分鐘」過程曝！　鳥擊→Mayday→撞牆爆炸

▲南韓濟州航空班機29日墜毀，至今僅2人獲救。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空一架載著181人的客機29日在務安機場墜毀爆炸。國土交通部稍早公開墜機前塔台與7C2216的對話過程，同時也指出，失事班機在降落前曾收到塔台的鳥擊警告，但是約1分鐘後，就發出了「Mayday」求救信號，隨後機腹著陸，並失控衝撞上外牆。

國土交通部指出，29日上午8時57分左右，務安機場塔台觀察到鳥類活動，因此警告事故班機7C2216需注意鳥擊。然而才過了1分鐘，7C2216機長便在8時58分通報緊急情況並發出「Mayday」信號求助。

7C2216原本應該在01跑道降落，但受此影響改變原定降落方向，上午9時左右嘗試從反方向的19跑道降落，卻未能順利放下起落架，於是機腹著陸，並失控衝出跑道，最終於9時3分發生碰撞事故，爆炸起火。

▲飛機撞牆後隨即爆炸起火。（圖／路透）



國土交通部指出，7C2216首次嘗試降落時，塔台發出鳥擊警告，隨後飛行員發出「Mayday」信號求助。於是塔台立刻授權7C2216改用19跑道降落，但在重新嘗試著陸過程中，班機衝出跑道，撞上外牆。

執飛該航班的2名機師均具備相當的飛行經驗。根據資料，機長擁有6823小時的飛行時數，自2019年3月起擔任現職；而副機長的飛行時數則為1650小時，從2023年2月開始擔任目前職務。

目前已經成功回收黑盒子中的飛行記錄裝置（FDR），但駕駛艙語音記錄器（CVR）仍待搜索。

機上共有175名乘客與6名機組人員，除了獲救的2名空服員外，目前已經尋獲127具遺體，其餘仍在搜索中。127名死者截至目前為止僅22人身分被確認。