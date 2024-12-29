又是波音737-800！荷航客機起飛爆巨響　轉降後衝出跑道

KLM flight #KL1204, a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

The flight had diverted there shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL).pic.twitter.com/SKIwHIfMBV — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 28, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

南韓29日發生空難，濟州航空181人客機墜毀務安國際機場。在此之際，荷蘭皇家航空（KLM）一架波音737-800客機載著182人起飛期間傳出巨響，臨時轉降另一個機場，儘管成功降落，但飛機隨後失控偏離跑道，低速衝入一旁草地。

外媒Aviation A2Z報導，荷蘭皇家航空KL1204班機28日從挪威首都奧斯陸機場（Oslo Airport）起飛，原定飛往荷蘭阿姆斯特丹，但卻遇上故障狀況，班機緊急轉降奧斯陸桑訥菲尤爾機場。在降落期間，客機起初成功降落在跑道上，但滑行時失控偏離跑道，滑進一旁草地。

詳細事故原因正在調查中。依據荷蘭皇家航空28日透過聲明稿說明，KL1204班機起飛期間，有爆出一聲巨響，所以轉降桑訥菲尤爾機場。

這架客機機上總計有182人，分別是176名乘客與6名機組人員，全員平安。事故客機機型為波音737-800，機齡24.2年。

▼荷蘭皇家航空說明，突發事故並未造成人員傷亡 。（圖／翻攝自荷蘭皇家航空網站）