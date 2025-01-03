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柯文哲交保→遭羈押「為何會逆轉？」　網猜2關鍵踩雷：辦趴幹嘛

▲▼前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲檢方兩度抗告成功，台北地方法院最終裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

柯文哲本來以3000萬元交保，後來再加4000萬、共7000萬元交保，不過北檢二度抗告，因此台北地院2日三度召開羈押庭，最後裁定柯文哲羈押禁見。就有網友拋問，這次檢方有提出什麼新事證嗎？為什麼這次裁定的結果跟之前不同？貼文曝光後，掀起討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「兩次裁定到底多了什麼事證」為標題發文，提到有時會看到法院第一次裁定交保，後來又裁定羈押。不過，他沒有注意到檢方有提出什麼新的事證，為什麼高院撤銷裁定後，後來的裁定就不一樣了呢？這之間發生什麼事情？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「通訊突然變發達了」、「高院啊，北院扛不住了」、「北院扛不住無限抗告術阿，不押準備加班」、「尊重高院想法啊，都直接明示了你還不押」。

還有網友指出2關鍵，「妥妥高調開了一場串供大會」、「串證加翻供呀，但是總有人不肯面對」、「柯找證人開閉門會議，就像在跟法官說，我就串證，押我啊笨蛋」、「你就問阿伯跟證人跟被告辦趴幹嘛」、「防止串供，阿北一出來，壁如馬上翻供耶」、「多了壁如翻供」。但也有網友直呼，「不辭黨主席說要押，辭黨主席說串供」、「工作上可以啊，他就說黨主席，不弄交接是要他怎樣」、「都全程錄影+工作需求，還串供」。

▲▼前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨於1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持。當時共推舉2人擔任代理黨主席，分別是黃國昌、林富男，但林富男主動表達退出選舉，扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共有14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

此外，檢方在羈押庭上指控，柯文哲交保在外時，曾在直播說「政府官員不會故意去做違法的事情」，且柯文哲之前曾經寫便簽給前台北市政府副市長彭振聲，內容是「原則很簡單，公務員不坐牢」，質疑兩者是在隔空串證，卸責公務員，加上蔡壁如在外都已翻供，難認柯交保不會串供。

對此，柯文哲直言，公務員要合法一直是他的口頭禪，所有證據都被扭曲解釋，而且檢方的邏輯很詭異，說他具有實質影響力，不會因辭黨主席而改變，那麼他在土城看守所，就會完全沒有影響力嗎？外面的支持者就不會替他講話嗎？「你們如果要繼續關我就直接講。」

►「柯文哲 vs 北檢」大鬥法！　時間軸一次看

．未經判決確定，應視為無罪。

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