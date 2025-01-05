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明起冷空氣籠罩一周　全台降溫「最凍時間曝」探13度　

▲▼行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天冷氣團南下，影響時間持續一整周，全台有感降溫，北部及宜蘭低溫下探13度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫將有轉變，中央氣象署指出，今天下午台灣附近轉為潮濕，各地雲量及降雨機率增加，明天有一波大陸冷氣團南下，影響時間持續一整周，全台有感降溫，周四、周五影響最明顯，北部及宜蘭低溫下探13度。

氣象署預報員曾昭誠表示，目前台灣附近雲量偏少，會慢慢增多，主要是因為北側正有個低壓在形成，形成後很快離開，但會帶一股北風下來，北部天氣先受到影響，其他地方雲量也慢慢增多，中午前看到太陽地方仍比較溫暖，下午過後天氣會變差。

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曾昭誠進一步表示，今晚台灣東北方有個低壓形成，低壓形成會馬上離開之後，到明天北方高壓從中國大陸南下，各地氣溫下降，最先下降是北部及宜蘭，白天就會開始轉涼，中南部、台東入夜後也會轉涼。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，明天開始高壓下來，台灣轉為東北風，維持到周四，周四後還有一股股冷空氣從中國大陸往台灣移過來，讓台灣冷的時間更久，一直到周六、下周日台灣屬於偏東北風，帶下來冷空氣，明天開始台灣都是屬於偏冷的天氣。

溫度趨勢，曾昭誠指出，今天是未來一周最暖一天，各地白天高溫在20度。明天開始北部、宜蘭白天高溫下降2度，中南部不受影響，從周二到周四一路下降，周四、周五影響最明顯，北部及宜蘭下探13、14度，中南部15度，這一波冷氣團全台有感降溫。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，曾昭誠說，今天下半天轉濕，下雨機率增加，北部、各地山區及東半部都有降雨機會，明天則轉乾，周二、周三冷氣團影響但環境乾冷。

他說，周四到周六期間另一波水氣增加，北部、東半部及中部山區都有下雨狀況，明天比較乾冷，周四後轉為濕冷。另外，明起夜間3千公尺高山路面容易結冰，且明天起受到東北風增強，沿海風浪增大，多加留意。

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