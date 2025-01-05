打破美韓不合謠言！　美國務卿布林肯「趁卸任前」最後訪韓

▲美國國務卿布林肯將於6日訪韓，與南韓外交部長趙兌烈展開最後會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府即將於本月20日卸任。在此之際，美國國務卿布林肯計畫在卸任的前2周出訪南韓，預計明（6）日將與南韓外交部長趙兌烈進行會談，強調美韓同盟與美日韓合作的重要性，並談論北韓（朝鮮）核武議題。分析指出，美國此舉有意消弭外界對於美韓兩國鬧不和的聲浪。

根據韓媒《News1》，布林肯即將在卸任前進行「告別出訪」，作為在卸任2周前的重要外交活動，期間將於6日和趙兌烈召開美韓外長會談，趕在川普政府上任的2周前，再度強調美韓同盟與美日韓合作的重要性，並討論北韓核武與地緣政治、全球議題。

報導指出，自從南韓總統尹錫悅2024年12月初緊急發布戒嚴後，美國、南韓兩國之間的高層溝通便進行的相對緩慢，雙方之間的溝通出現阻礙，這是因為尹錫悅當初發布戒嚴之前，並未在事前向美方通報相關計畫。

也因此，南韓外交部也相當看重布林肯此次的出訪，認為布林肯此次出訪代表著美韓同盟關係上的裂痕已經過有效修補。南韓外交部關係人士透過電話訪談表示，「美國國務卿布林肯在戒嚴事態以後訪韓，顯示美方持續重視韓美同盟的重要性，並試圖克服之間的不確定性。」

梨花女子大學教授朴元坤等南韓外交與國防專家也認為，在南韓國內政治局勢不安定之際，布林肯選擇在「適當時機」內出訪南韓，其實極具正面意義，顯示韓美關係堅若磐石，這是因為一旦南韓國內政治局勢持續不穩，恐將對韓半島（朝鮮半島）與東北亞國防安全造成影響，最後未能符合美方的國家利益。

另外，根據韓媒《中央日報》，美國白宮國安會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）曾於當地時間3日的例行性簡報會議上表示，他將會繼續支持南韓政府與南韓國民，期盼南韓能夠在符合憲法程序下穩定政局，並表示美國將會集中全力，與南韓代理總統崔相穆與南韓政府展開合作，以求發展美韓兩國所追求的共同價值。