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微軟總裁籲美國盡速強化AI優勢　因應中國挑戰

▲▼Microsoft,微軟。（示意圖／路透）

▲微軟總裁史密斯表示，美國應盡速投入資源，加強人工智慧的實力，並擴大國際合作。（示意圖／路透）

文／中央社

美國科技業巨擘微軟（Microsoft）總裁史密斯今天指出，中國正在全球人工智慧（AI）發展上和美國競爭影響力，美國應盡速投入資源加強實力，並且擴大國際合作。

法新社報導，史密斯（Brad Smith）在微軟官方網站發表的部落格文章中說，AI勢必將讓人類生活所有方面產生轉變，而美國在這項科技上必須是全球領導者。

他寫道：「從許多方面來說，AI是我們這個時代的電力。接下來4年可為未來1/4世紀美國經濟的成功奠定基礎。美國可望站上這波新科技浪潮最前線，特別若美國讓實力加倍，並在國際上有效合作。」

史密斯呼籲美國總統當選人川普（Donald Trump）與美國國會擴大對AI創新的支持，例如挹注更多資金給大學和美國國家科學基金會（National Science Foundation）的研究。

史密斯指出，中國與美國為了讓自身成為實際上全球AI科技的標準，正競相把各自系統擴散到其他國家。而「鑒於科技市場本質及其可能的網路效應，這場美中兩國爭奪國際影響力的競賽，很可能將由最快率先行動的一方勝出」。

史密斯提到，中國已開始補助開發中國家取得稀缺的運算晶片，並幫助當地建造AI資料中心。「中國聰明意識到，如果一國按中國的AI平台來建立標準，未來這個國家很可能將繼續依賴這個平台。」

因此史密斯建言，「美國需要一個明智的國際策略，來迅速支持全球各地的美國AI」。例如應盡快行動來宣傳美國的AI科技更優質且更值得信賴，並拉攏盟友一同推廣。

史密斯也透露，微軟正按計畫在今年6月底結束的現行會計年度投入約800億美元（約新台幣2兆6300億元）於AI，來建造資料中心、訓練模型及在世界各地部署以雲端為基地的AI應用。

亞馬遜（Amazon）、Google（谷歌）和OpenAI等微軟的美國對手也都正花費數以十億計美元發展AI，儘管目前還不清楚他們預期會如何及何時從這些投資獲利。

 
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