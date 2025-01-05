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冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周五晚間8時850百帕氣溫及風場圖顯示，零度（紅）線觸及北部陸地（上圖左）；最新美國模式同時的模擬圖（上圖右）顯示，零度（紅）線亦觸及北部陸地。

記者陳俊宏／台北報導

冷到沒完沒了！氣象專家吳德榮提醒，最新各國模式皆模擬，未來10天冷空氣一波接一波；周四晚至下周日清晨冷空氣再增強，北、東明顯降雨，非常濕冷。

吳德榮在「氣象應用基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫再升；傍晚鋒面快速抵達，北、東及山區變天，轉有局部短暫雨，氣溫下降。

吳德榮表示，周一鋒面掠過，乾冷空氣南下，北、東及山區短暫雨後轉晴，早晚很冷，周二各地晴冷，周一、周二乾冷空氣及夜間輻射冷卻加成，清晨及夜晚的最低氣溫以符合大陸冷氣團（12度<台北測站≦14度）的機率較高，部分平地清晨最低氣溫降至10度以下；周三、周四冷空氣持續影響，早晚氣溫低，西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨。

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吳德榮指出，最新各國模式模擬，周四晚至下周日清晨，冷空氣再增強，氣溫再降，北、東明顯降雨，非常濕冷，高山有降雪機率；歐美模式皆顯示，再增強的冷空氣有達強烈大陸冷氣團（10度<台北測站≦12度）的機率；下周日白天起轉乾冷，夜間有輻射冷卻加成，下周一、下周二早晚氣溫仍非常低。

吳德榮提醒，最新各國模式皆模擬，未來10天冷空氣一波接一波，雖然未達寒流的條件，但盤據時間長，感覺會更冷，尤其部分平地清晨頻繁出現10度以下低溫，民眾應注意保暖；各國模式仍會持續調整，應密切觀察最新資料。

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