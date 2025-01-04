大吵一架「下秒老公起反應」　妻配合激戰傻了！網秒懂：特別硬

▲原PO匪夷所思，老公吵完架居然有心情想啪啪。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「吵架完還能啪？」一名人妻表示，與老公吵架都會講和，接著擁抱道歉就沒事了，不料最近同樣吵完互擁，老公竟開始雙手不安分，隨即上演一場肉搏戰。完事後，原PO不禁好奇求問，為何「「男生剛吵完架還可以硬起來開打？」釣出一票網友回應，「我甚至吵架吵到哭了，他跟我說他硬了！」

一名女網友在Dcard表示，每次兩人吵架時都保有一個默契，沒有吵完前不會結束，必須講到一個段落，講開後就會互擁道歉。

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最近，原PO與老公狠狠怒吵了一架，結果講和後，老公的手開始不安分，接著上演情慾流動，兩人又變回甜蜜的模樣。

原PO笑虧，兩人在一起5年都了，第一次吵完架還可以取暖，因此好奇拋問「男生剛吵完架還可以硬起來開打，是吵架火氣太大血液都流到下面去了嗎？」

底下網友熱議，「沒有什麼是一砲不能解決的」、「我甚至吵架吵到哭了，他跟我說他硬了」、「這不就是床頭吵架床尾和嗎」、「其實有解決講開是還好，有的就沒解決還想啪完裝傻了事，吵架問題沒處理只會越來越嚴重」、「跟女朋友吵完架都會開始聊色」、「我老公會特意找小事讓我生氣吵架，然後啪完，他說看我生氣他會特別硬...超奇怪的性癖」、「我老公也是，大吵一架後我會冷戰，但他會過來求歡還特別硬，結束後就莫名和好了」。