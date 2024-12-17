常買水果和海鮮給婆婆！她聽「老公轉述1句話」心寒：有必要抹黑嗎

▲原PO常讓老公帶水果、海鮮回婆家。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「好心拿錢買東西給自己難堪就是像我這樣！」一名網友發文表示，婆婆是一個嘴巴很壞的人，但即便如此，她還是常買水果、肉品、海鮮，讓先生帶給婆婆，豈料，她事後卻得知婆婆在背後抹黑她，說她都拿「壞掉」的東西，讓她很傻眼，「真是夠了！」

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，因為夫妻倆和婆婆沒有住在同個縣市，所以每次先生要回婆家，她就會提前買一些水果、肉品和海鮮，「讓先生帶回去給婆婆，竭盡所能的孝敬她」。雖然她這段時間從未得到婆婆的感謝或讚美，但她也不是很在意，「當作她是長輩吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是原PO接著就說，先生上禮拜有事回去婆家，所以就有聊到「上次給的東西還可以嗎？」想不到先生卻回說，「我媽這次說很好，不然之前幾次都拿要『壞掉』的給她，她不喜歡」。

聞言，原PO不禁傻眼，「不誇獎就算了，有必要抹黑嗎？」什麼叫「壞掉」？她都是當天或前一天買的，難不成是店家給壞掉的東西？而先生也只是要原PO不用理會，說他媽媽講話本來就不好聽。不過原PO還是覺得很無奈，「真是夠了，好心拿錢買東西給自己難堪就是像我這樣！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「她兒子都沒打算買東西回去了，那你就省下那不必要的支出吧」、「把錢存起來跟你老公過自己想過的生活吧」、「不買給她了，理由是到她那東西都壞了，對她也不好就不買了」、「以後要什麼，叫老公自己買」、「嘴巴壞，吃什麼都是壞的」、「我都直接不買了，買什麼就嫌什麼」。