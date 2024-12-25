男友買雞肉飯「加了一坨酸菜」　她怒：交往3年還記不住？兩派吵翻

▲男友記不住她的喜好，讓她很心寒。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

正所謂「相愛容易相處難」，常聽到身邊情侶大多因「處不來、價值觀不合」吵架甚至分手，一名女網友表示，不喜歡吃蔥、蒜、酸菜，跟男友交往3年了，日前男友買了常吃的雞肉飯回來，一打開發現餐點加了一大坨酸菜，她氣到爆炸也感到心寒，「3年了為什麼還記不住？」貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，「3年了，碗裡還是有酸菜」，從交往初期就告訴男友自己不吃酸菜、蔥和蒜。日前中午男友去買他們常吃的一家雞肉飯，結果帶回來的餐點裡竟然有一大坨酸菜，讓她當場氣炸，認為男友應該早就記住這些細節，「突然感覺到很心寒，為什麼這種事他記不住，永遠都記不住」。

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「三年了為什麼還是有酸菜？！」為了讓男友可以記住，她要求對方再去買一碗雞肉飯，原本的那碗她捐給路邊街友了。

貼文曝光，網友認為原PO太任性，「忙的時候忘記講，說實在還好，這種事情計較不完的」、「為什麼別人一定要記著妳的喜好？別人記得是他們貼心，不記得也不需要有太多情緒，我連自己點自己的餐都可以忘記去蔥去香菜，買之前提醒一下對方也沒有很難吧」、「就挑掉就好了，有這麼嚴重？」

不過，也有網友幫緩頰，「都相處多久了，這種簡單的喜好都沒有記住，真的有在替對方著想嗎？」「這家店買這麼多次『還是』忘記，是沒有被對方放在心上的感覺」、「真的是感受問題」、「感覺男友很不用心」。

