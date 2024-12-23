桃園跨年卡司再一波　2組韓國歐巴獨家登台帥炸桃園

▲DAYCHILD(데이차일드)。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

再過8天，2025桃園跨年晚會將在桃園高鐵站前廣場華麗登場。年輕朋友引頸期盼的第二波卡司23日揭曉，市府觀旅局表示，重量級韓國藝人KANG DANIEL (강다니엘) 姜丹尼爾與實力派音樂人DAYCHILD(데이차일드)將獻上獨家精彩演出，為晚會重磅開唱，專屬桃園跨年場的大驚喜！

同時，情歌王子范逸臣，深情搖滾的歌聲喚起無數人的青春記憶；超人氣偶像原子少年Saturnday，燃爆的舞台魅力將點燃全場氣氛；陽光新星洪暐哲，清新陽光的形象和實力備受期待；而新時代女團ELL&s未來少女，將以青春洋溢的動感舞曲，為現場觀眾帶來耳目一新的視聽震撼。

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▲KANG DANIEL (강다니엘) 姜丹尼爾 。（圖／觀旅局提供）

觀旅局局長周柏吟說，這一次獨家打造2025桃園跨年晚會，專屬精彩絕對不能錯過！現場不僅匯聚13組藝人接力演出，涵蓋多元音樂風格，從抒情到舞曲、從個人表演到團體合唱，絕對能滿足每一位觀眾的期待。

想要近距離感受搖滾區的震撼! 千萬別錯過「拍出你的節奏抽VIP PASS」活動，即日起至12/26止，只要至樂遊桃園facebook粉絲專頁完成指定任務，上傳具創意或符合本次跨年主題「燈燈燈燈」的短影音，即可獲得抽獎機會，限量15組(每人可得到2張VIP PASS)，中獎者可以在搖滾區近距離感受藝人的舞台魅力，更多活動辦法請密切關注「樂遊桃園」臉書粉絲專頁！

▲新時代女團ELL&s未來少女。（圖／觀旅局提供）

此外，在倒數時刻，長達180秒絢爛的煙火將與民眾一起迎接新的一年，焰火綻放閃爍於夜空中，象徵著照亮未來的光芒，點燃新的希望與夢想。跨年結束後不用急著回家，超過60個攤位的夜貓子美食市集，民眾可以慢慢享受美食，吃飽了再回家!

12月31日晚間7點，相約桃園高鐵站前廣場一起跟隨「燈燈燈燈」的節奏倒數迎新！晚會全程將由中視新聞台(CH154)、中天綜合台（CH36）、中視新聞台YouTube、ETtoday新聞雲YouTube、中時新聞網YouTube、樂遊桃園官方臉書專頁、中視新聞臉書粉絲專頁同步播出。