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台灣燈會主燈「無限樂園」首亮相　超萌小提燈「蹓蹓蛇」免費贈

▲▼2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」今日正式發表。桃園市作為承辦燈會單位，市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉一同為主燈揭開序幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」今日正式亮相。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

為迎接蛇年，2025台灣燈會睽違9年重返桃園，主燈「無限樂園」及小提燈「蹓蹓蛇」今天首度亮相，不以具象蛇為造型，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，採用現代抽象無限符號造型，高達6層樓高，呼應台灣棒球勇奪世界冠軍，燈會也融入棒球主題，預估將吸引上千萬名旅客進場。

被國際媒體讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的台灣燈會，今年邁入第36年。「2025台灣燈會」睽違9年重返桃園舉辦，預計2月12日元宵節當日晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動將至2月23日晚上10點結束。

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主燈「無限樂園」及小提燈「蹓蹓蛇」今天也首度驚艷亮相，主燈作品高度18公尺，約6層樓高，將運用AI及動作捕捉等多項嶄新科技。

▲▼2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」今日正式發表。桃園市作為承辦燈會單位，市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉一同為主燈揭開序幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025台灣燈會主燈「無限樂園」採用現代抽象無限符號為造型。（圖／記者湯興漢攝）

交通部長陳世凱表示，台灣燈會邁入第36屆，本次主燈名為「無限樂園」，由知名藝術家李明道老師(AKIBO)操刀設計與製作，採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，期許全世界旅客來體驗被國際媒體讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」之「台灣燈會」。

陳世凱指出，今年台灣燈會希望有超過一千萬以上旅客一起參與，今年燈會蛇年意象採無限符號，呈現台灣有無限可能，今年也結合棒球主題，搭配台灣今年得到棒球世界冠軍，台灣燈會邁入第36年，今年剛好也是職棒36年，小提燈「六六蛇」，有「六六三十六」意涵，祝福蛇年六六大順。

主燈設計師李明道表示，今年適逢中華隊於此次世界12強棒球賽勇奪金盃，除了邀請凃曲羿、畇二、陳嘉玟、琪琪4位職棒啦啦隊員，透過動作捕捉科技操控影像動態融入主燈秀之外，另邀請交通部長陳世凱與桃園市長張善政、觀光署長周永暉等共同參與彩繪桃子表情圖像創作，以及22位外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福語，象徵台灣無限可能。

桃園市長張善政表示，今年台灣燈會是睽違9年再度回到桃園，主燈區在高鐵站正前方，桃園以南旅客可以搭高鐵北上就可看到，雙北則可搭機場捷運，交通方便。

▲▼2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」今日正式發表。桃園市作為承辦燈會單位，市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉一同為主燈揭開序幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2025台灣燈會小提燈「蹓蹓蛇」今日正式發表，桃園市長張善政(右6)、交通部長陳世凱(右5)、觀光署長周永暉(右4)為主燈揭開序幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」今日正式發表。桃園市作為承辦燈會單位，市長張善政、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉一同為主燈揭開序幕。（圖／記者湯興漢攝）

觀光署署長周永暉表示，每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以生肖蛇為主題，以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，各段均可呈現90度彎曲，可依個人喜好組裝成0至9數字或各式不同造型；另因蛇在生肖中排行第6，同時也希望大家能多外出蹓躂、走走看看，因此取其諧音命名為「蹓蹓蛇」，饒富趣味。

今年燈會小提燈也融入永續設計概念，設計師林佳葦表示，今年小提燈另一個重點為響應環保，研發一款無電池燈具，可利用行動電源接上TYPE-C線即可以供電發光，不需要電池，希望設計上為環保盡一份力。

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