獨／學生瘋買「假手機」應付學校保管檢查　老師嘆：很難發現

▲購物網站販售各種品牌的假手機，還標榜「學生專用假手機」，以及可顯示電量。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

學生手機成癮嚴重，學生帶「AB機」到校或用假手機應付檢查。國中生A坦承，從網路上購買假手機上繳老師檢查，班上多名同學也是如此。《ETtoday新聞雲》上網站搜尋，發現可購買各品牌的假手機，還標榜「學生專用」、「可顯示電量」，價格從數十元到數百元不等，記者也網購取得假手機，發現重量與外觀和真實手機幾乎一模一樣，在關機狀態下，根本無法判斷是一支假手機。

為了避免學生帶手機到學校後影響學習，現有中小學大都規定，到校後要關機，並統一由老師保管。但老師不諱言，部分學生是帶「AB機」到校，也就是拿給老師的是舊手機，手中卻還有另一支手機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，現就讀北市某國中的B學生則表示，老師指派學生收手機後保管，有的同學不會繳出來，但同學也不會打小報告，裝作沒看見。另一名某國中生A也表示，班上同學在網路上購買假手機，再把假手機上繳給老師，後來自己也花了約200元上網去買，老師至今都沒發現；A生家長坦言，若不是小孩自己說出來，自己也沒發現。

《ETtoday新聞雲》根據學生提供資料，前往購物網站搜尋，發現網站上有各種類型假手機，還標榜「學生專用假手機」、「能震動」、「亮屏」等功能，款式從iPhone系列到三星系列及小米都應有盡有，價格從數十元到數百元不等，學生可能輕鬆入手。

▲購物網站販售各品牌假手機，還標榜「學生專用假手機」、可顯示電量等功能。（圖／記者許敏溶翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者也透過網路購物，花費不到300元就取得iPhone 15模型手機，發現假手機的重量與外觀與真實手機幾乎一模一樣，該有的側邊按鈕與手機鏡頭也一應俱全，拿起來跟真正手機握感差不多，若和真手機同樣在關機狀態，真的無法看出是假手機。

▲記者透過網路購物取得iPhone 15假手機，發現重量與外觀與真實手機差不多。（圖／記者許敏溶攝）

高雄市教師職業工會副理事長李雅文指出，部分學生有攜帶「AB機」狀況，就是學生拿出舊手機，手中還有另一支手機，但自己並未碰過學生假手機的個案，但目前最大問題，是老師不能翻學生書包，或檢查學生身上是否還有另一支手機，所以要發現「AB機」或假手機狀況並不容易，而與其禁止攜帶手機，倒不如跟學生講好遊戲規則，避免影響上課學習狀況，尤其是中小學生，自制力比較差，還是好好管控。

身為美術老師的李雅文認為，希望教育部可以訂出完整的校園手機使用原則，讓師生可以遵循，因為部分家長比較擔心小學生安全，要求小學生要隨身攜帶手機，不願交給老師統一保管，且要隨時接聽，甚至連上課時間也會打手機給學生，有了教育部的明確規定後，教師可以杜絕部分家長的特殊要求，減少師生上課困擾。