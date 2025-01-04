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獨／教育部擬規範「學生帶手機到校統一保管」　預計2月修正原則

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示，校園行動載具使用原則修定預計下學期開學前完成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學生手機成癮嚴重，甚至以「AB機」應付檢查。教育部表示，經過跨部會協商與參考公聽會意見，多數國家並未全面禁止學生攜帶手機到校，但由學校訂立校園使用規範，為避免影響學生學習專注力，將以關機為原則前提下，再強化必要管理方式，由學校或各班統一保管，預計下學期開學前、也就是2月完成修正，後續會研議執行時參考指引。

由於智慧型手機普及，學生手機成癮問題嚴重，立法院在去年10月召開公聽會，與會者提及，教學現場缺乏明確與強制的學校手機使用規範，導致教師管理困難，面對老師檢查，不少學生也想出對策，以「AB機」或假手機應付，像是先交出一支舊手機，私下使用新手機。另有學生在網路上購買「假手機」應付老師檢查。

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教育部指出，已經蒐集約20國中央及地方政府有關兒少行動載具使用規範制訂情形，初步研析發現，目前多數國家並未全面禁止學生攜帶手機到校，但針對校園使用行動載具方式，由學校再另訂管理規範，例如採用「在校期間除緊急狀況及課堂學習需求外均不能使用，並由學校或班級統一管理」政策，和教育部108年所定「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」尚屬一致。

▲▼購物網站販售各種品牌的假手機，還標榜「學生專用假手機」，以及可顯示電量。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲購物網站販售各品牌假手機，還標榜「學生專用假手機」、可顯示電量等功能。（圖／記者許敏溶翻攝）

為避免學生在課堂時間使用行動載具而影響學習專注力及學習效率，教育部表示，已經規範除了教師引導學習或緊急必要聯繫時外，其餘時間應以關機為原則，而參考公聽會各方代表意見，建議教育部研議強化校園行動載具管理方式，教育部將持續蒐集各國政策及各界意見，評估酌修校園行動載具使用原則，在關機為原則前提下，再強化必要管理方式，例如以學校或各班統一保管為原則，這樣比較符合教學現場及學生合理合規使用手機需求。

教育部指出，「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修定作業，預計在下學期開學前完成修正草案，後續將邀集各方代表共同確認內容。教育部也將根據修正完成使用原則，進一步研議執行時參考指引，引導學校據以適切訂定「校園行動載具使用管理規範」中載具保管、校內使用及管理方式等相關內容，待參考指引完成後會公告實施。

教育部補充說明，去年11月已經召開跨部會防範智慧型手機成癮的研商會議，說明手機成癮防範相關措施及宣導資源，並請相關各部會提供所管相關健康使用手機或3C產品宣導資源，包括教材、宣導短片、網路使用習慣量表、相關科學研究報導等，統整在「中小學資訊素養與認知網」、「iWIN網路內容防護機構」或各部會宣導網站等，並辦理教師增能或家長宣導活動進行相關宣導，強化宣導親師生共同瞭解及防範手機成癮。

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