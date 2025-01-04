優化道路工程！　花蓮地方首長騎自行車視察

▲▼縣長徐榛蔚全程採「騎乘自行車」的方式測試道路平整性，聽取在地鄉親的聲音與意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年度各項基礎建設將全面展開，花蓮縣長徐榛蔚3日率縣府建設處團隊再度南下前往中南區視察，邀集玉里鎮長龔文俊、瑞穗鄉長吳萬德以及光復鄉長林清水，在今年度工程開始前進行意見交換，汲取在地鄉親的聲音與意見，而此次視察特別採「騎乘自行車」的方式來測試道路平整性，全力為鄉親打造更加安全且舒適的居住環境。

徐榛蔚表示，全程採「騎乘自行車」的方式測試道路平整性，聽取在地鄉親的聲音與意見，必要完善的工程都將納入114年度預算來執行，為鄉親打造更加安全且舒適的居住環境。

▲▼騎單車視察道路，看得更深入清楚。

「花蓮是一座適合慢下來旅行的城市！」徐榛蔚說，今日特別採「騎乘自行車」的方式測試道路平整性正是因為縣府今年施政主軸聚焦於大健康產業，從「5個ㄐㄧㄥˋ」到「慢．精品．花蓮」，再到「永續是花蓮的日常」與「花蓮赫茲 Hualien Herzts」，花蓮逐步構築獨具韌性的發展節奏，並邁向「永續花蓮」的施政願景前進，因此，期盼不論是花蓮在地鄉親或是進到花蓮的旅人，都能在花蓮放慢腳步，享受這片山水之美，讓花蓮成為心靈的故鄉。

視察首站為橫跨豐坪溪的玉里鎮太平橋，接著前往玉里鎮中華路、莊敬路、民國路二段、民國路一段、民安三街等主要道路，並定點停留聆聽民眾意見。接著前往193線94k+800處展開視察，一路沿線北返，經光復鄉及鳳林鎮，直至54k處，途中亦特別前往春日國小視察校園環境。徐縣長騎乘自行車，親自感受道路平整性，顯見徐縣長對於地方基礎設施的重視與關心。