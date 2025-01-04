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一年6起旅客暴力威脅　台鐵研擬乘務人員「佩戴密錄器」蒐證

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵研擬強化員工防身設備。（資料示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工頻傳安全受威脅，不但有站務員勸導旅客違規行為遭毆打、掐脖，還有列車長勸阻旅客車廂廁所內抽菸也遭壓制座椅上，根據統計，2024年一年內就發生6起旅客暴力事件。台鐵研擬乘務人員佩戴「密錄器」蒐證，待與工會勞資協商後定案。

2024年8月7日台鐵大林站一名女站務員勸導老翁站內騎自行車，遭揮打右手臂；9月20日又發生羅東站站務員要求牽自行車搭乘列車的旅客補票時遭掐脖；10月13日台中站一名女乘客來不及乘車，不滿被改無座搭乘其他列車，竟持車站窗口零錢盤砸傷售票員；11月3日再發生旅客躲列車廁所內抽菸，車長前往勸導，卻遭旅客壓制在座椅上。

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立委邱若華日前在立院提案，為保障站務人員及列車人員生命安全，受攻擊人員提出法律救濟時，若沒相對應攝影器具，恐造成舉證不利，要求台鐵公司針對站務人員及列車人員是否隨身配備防身器械及錄影設備研議。

根據台鐵公司統計，過往台鐵員工每年平均會遇到2起旅客暴力事件，不過2024年件數增加，去年一整年就發生6起員工遭旅客暴力攻擊案件。

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵評估乘務人員隨身佩戴微型攝影機。（示意圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司表示，除了第一時間當下給予員工協助和慰問之外，目前也已研擬強化相關防護作為，台鐵已針對員工進行相關配置微型攝影機等意願調查，其中針對列車長等乘務人員，研擬公費配置微型攝影機，以便若有突發狀況可舉證；另外，車站因已設有監視器，未來也將強化設置達到零死角。至於如何實施及其他強化作為，近期內將與台鐵企業工會勞資協商後才能定案。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，針對員工配備防身設備，工會也早已反映多次，現在也有部分員工早已自費配備密錄器自我保護，未來台鐵若可提供密錄器，工會樂觀其成；針對是否配備防狼噴霧等用品，則要先釐清是否有過當防衛等問題，至於警棍配置可行性較低，一旦發生暴力事件，列車長衝回車長室拿警棍恐怕來不及。

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