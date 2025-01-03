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社會 社會焦點 保障人權

女員工吸毒被資遣...持刀大鬧還砸店　討薪水不成「白結晶」露餡

記者邱中岳／台北報導

北市中正區一家SPA紓壓會館，在元旦當天傳出有離職員工持2把水果刀，跑到店裡瘋狂揮舞，還拿棍棒砸毀盆栽、神桌，店家表示，前員工因為行為舉止怪異，懷疑他吸毒才解聘，沒想到他離職當天嗆聲「我會幹一票大的」，最後竟跑來砸店揮刀，警方到場後，果然在離職員工身上搜出毒品，當場將他逮捕移送法辦。

警方調查，39歲的程姓女子，原本在北市中區一家舒壓按摩會館上班，但是因為被店老闆認為神情舉止怪異，懷疑她可能吸毒，直接將程女解聘，程女相當不滿，離職還嗆聲「我會幹一票大的」，她果然於元旦當天，持2把水果刀衝到店裡朝著天空瘋狂揮舞還咆哮。

▲▼北市中正區紓壓會館女員工被懷疑吸毒資遣，持刀大鬧還砸店，最後包包搜出毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中正區紓壓會館女員工被懷疑吸毒資遣，持刀大鬧還砸店，包包搜出毒品(下圖)。（圖／記者邱中岳翻攝）

儘管程女並沒有持刀傷人，但是現場員工紛紛驚嚇奔逃，程女還拿起現場棍棒砸毀盆栽、神明桌等物品，店家見狀立刻通知警方到場處理，警方到場後，當場在她包包裡面搜出毒品安非他命以及吸食器，當場將人逮捕送回派出所偵訊。

▲▼北市中正區紓壓會館女員工被懷疑吸毒資遣，持刀大鬧還砸店，最後包包搜出毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後依照《毒品危害防制條例》、恐嚇、毀損以及妨害名譽等罪嫌送辦，程女也表示，店家要求她離職，卻沒有依照規定支付薪資等相關金錢，店家則解釋，不是沒有要支付，是這幾天休假，要等上班日才會計算金額支付給程女。

中正一分局呼籲民眾，警方將持續全力打擊任何涉及毒品及暴力的行為，勿心存僥倖，以身試法。

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