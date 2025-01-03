電力機車出軌「5列車延誤」　台鐵啟動路線特檢：非人為失誤

▲台鐵E500型新電力機車推拉自強號出庫時出軌。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一列125次自強號今中午在七堵準備出庫載客時，後方推拉的E500型新電力機車在調車線出軌，壓爛轉轍器累計達8個，預估午夜才能修，該起事故影響列車出入庫，根據台鐵統計，已有5列車延誤，其中最嚴重誤點58分鐘，台鐵除致歉外，表示該案已排除人為失誤，並將對軌道路線特檢。

今中午12時05分台鐵七堵調車場內發生列車出軌，125次自強號編組調車出庫，經過509號轉轍器時，後連E500型新電力機車北端轉向架1軸出軌，並壓壞沿路轉轍器。根據台鐵進一步清查，125次後連機1軸出軌，累積達8個轉轍器受損。

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▲台鐵E500型新電力機車推拉自強號出庫時出軌。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，該起事故僅影響列車出入庫，不影響正線列車行駛，七堵調車場出場列車改由貨場到開線出庫，經西正線於汐止站及南港站始發。進場列車改由七堵站折返，部分旅客請至汐止站及南港站轉乘。

根據統計，該事件也影響列車延誤，主要延誤列車包括127次延誤20分鐘、129次誤點58分鐘、133次延宕15分鐘、135次誤點9分鐘、1201次延誤23分鐘，其餘列車正常行駛。

台鐵公司表示，該起事件預估今日24時完成修復，經調閱號誌重演紀錄後，號誌顯示及進路均正確，排除人為失誤，另檢查後連機車均屬正常，將針對軌道路線進行特檢，全案已由運安處調查中，該事故造成旅客行程延誤，台鐵公司謹致歉忱。