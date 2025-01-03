　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電力機車出軌「5列車延誤」　台鐵啟動路線特檢：非人為失誤

▲▼台鐵E500型新電力機車推拉自強號出庫時出軌。（圖／讀者提供）

▲台鐵E500型新電力機車推拉自強號出庫時出軌。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一列125次自強號今中午在七堵準備出庫載客時，後方推拉的E500型新電力機車在調車線出軌，壓爛轉轍器累計達8個，預估午夜才能修，該起事故影響列車出入庫，根據台鐵統計，已有5列車延誤，其中最嚴重誤點58分鐘，台鐵除致歉外，表示該案已排除人為失誤，並將對軌道路線特檢。

今中午12時05分台鐵七堵調車場內發生列車出軌，125次自強號編組調車出庫，經過509號轉轍器時，後連E500型新電力機車北端轉向架1軸出軌，並壓壞沿路轉轍器。根據台鐵進一步清查，125次後連機1軸出軌，累積達8個轉轍器受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼E500型新電力機車推拉自強號出庫時出軌。（圖／讀者提供）

▲台鐵E500型新電力機車推拉自強號出庫時出軌。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，該起事故僅影響列車出入庫，不影響正線列車行駛，七堵調車場出場列車改由貨場到開線出庫，經西正線於汐止站及南港站始發。進場列車改由七堵站折返，部分旅客請至汐止站及南港站轉乘。

根據統計，該事件也影響列車延誤，主要延誤列車包括127次延誤20分鐘、129次誤點58分鐘、133次延宕15分鐘、135次誤點9分鐘、1201次延誤23分鐘，其餘列車正常行駛。

台鐵公司表示，該起事件預估今日24時完成修復，經調閱號誌重演紀錄後，號誌顯示及進路均正確，排除人為失誤，另檢查後連機車均屬正常，將針對軌道路線進行特檢，全案已由運安處調查中，該事故造成旅客行程延誤，台鐵公司謹致歉忱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
環狀線未按圖施工遭求償19億　中工回應了
九頭身警花變身劫匪！落網驚見超胸車頭燈
快訊／張兆志得知前妻許允樂新戀情　親發聲了！
快訊／MG新價格出爐　「HS最多漲3萬」
搜救暫停！登山女遭丟包　救難隊2人受傷
名單沒有柯文哲！京華城案1月23日首開庭　傳「3被告」行準備
台中23歲男大生「浴室待1小時」昏迷　死因曝光
冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只簡體考卷！高科大還辦「北朝鮮大陸交流團」　校方：未出團

遭勒令歇業還偷偷迎客　逢甲、文心公園旁2家日租套房遭斷水電

肚子悶脹...糞便篩檢沒事！30歲友忍半年受不了「被診斷出大腸癌」

2025台灣燈會在桃園主燈亮相　小提燈「蹓蹓蛇」超可愛

有事情要溝通！「1藉口」他聽到火大　網搖頭：有沒有責任感而已

防全聯惡火重演！中市府抓違規食品大廠　1家被罰12萬局部停工

國泰人壽家庭日！與夥伴及家人共享的幸福時光

又有詐騙新手法「Email催繳交通罰款」　公路局：勿點連結

電力機車出軌「5列車延誤」　台鐵啟動路線特檢：非人為失誤

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

涉貪案高院停審釋憲！ #高虹安 「高度肯定」：盡快還我清白

不只簡體考卷！高科大還辦「北朝鮮大陸交流團」　校方：未出團

遭勒令歇業還偷偷迎客　逢甲、文心公園旁2家日租套房遭斷水電

肚子悶脹...糞便篩檢沒事！30歲友忍半年受不了「被診斷出大腸癌」

2025台灣燈會在桃園主燈亮相　小提燈「蹓蹓蛇」超可愛

有事情要溝通！「1藉口」他聽到火大　網搖頭：有沒有責任感而已

防全聯惡火重演！中市府抓違規食品大廠　1家被罰12萬局部停工

國泰人壽家庭日！與夥伴及家人共享的幸福時光

又有詐騙新手法「Email催繳交通罰款」　公路局：勿點連結

電力機車出軌「5列車延誤」　台鐵啟動路線特檢：非人為失誤

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

拜登考慮禁止「中國無人機」　陸外交部：將採取措施維護權益

不只簡體考卷！高科大還辦「北朝鮮大陸交流團」　校方：未出團

2024台灣機車銷量出爐「掛牌超過75萬輛」！三陽市佔破4成蟬聯冠軍

韓檢方公布戒嚴錄音檔　揭尹錫悅命軍方拖出國會議員

台東後備指揮部送暖到療養院　實踐軍愛民不是口號

阿里山林鐵112周年慶　全線通車助力嘉義縣市觀光

遭勒令歇業還偷偷迎客　逢甲、文心公園旁2家日租套房遭斷水電

陳子豪應援新曲「輕快有氣勢」　味全戰力外簽回吳秉恩

就安基金精進規劃報告出爐！3面向6作為　洪申翰：盼用在刀口上

G-SHOCK蛇年錶霸氣但纖薄好戴　蛇麟紋躍上按鈕、錶帶扣環與面盤

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

館長喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

橘子男友說明她出境原因

台男網紅爆愛嫖妓「每次叫不同妹」！汽旅員工曝私下模樣

他爽中購物節100萬現金卻成空　中市府：全繳庫

柯文哲遭羈押禁見 　王義川點名1人是贏家

柯文哲下次開庭時間曝光！網傻：嘲諷根本開滿

新人做1個月！離職前「休光病假事假」全場吵翻了

Whoscall「中文名」全場笑翻：這諧音太狠

抓柯回籠「一票小草不崩潰」！館長：事態已經升級

稱柯文哲「本就該羈押」　她嘆：北院荒謬

樂透1.9億得主送暖　捐款助老人配眼鏡

更多熱門

相關新聞

邀道安惡化縣市列席記者會被嗆訓導主任　陳世凱：我是輔導老師　

邀道安惡化縣市列席記者會被嗆訓導主任　陳世凱：我是輔導老師　

交通部今公布去年1月到10月交通事故30日死亡，其中桃園市30日死亡增加50人，惡化最嚴重。針對是否再邀桃園出席道安記者會，交通部未正面回應，不過曾被桃園回嗆是訓導主任的交通部長陳世凱則表示，「只要能拯救人命，被說訓導主任他也願意，但他不是訓導主任，而是輔導老師，輔導地方改善道安。」

交通事故奪2430人命　10月兒少死亡增66.7%「無照駕駛釀禍」

交通事故奪2430人命　10月兒少死亡增66.7%「無照駕駛釀禍」

台鐵E500新電力機車調車出軌　1列自強號七堵=基隆停駛

台鐵E500新電力機車調車出軌　1列自強號七堵=基隆停駛

E500新電力機車「推拉自強號出庫時出軌」　壓壞4組轉轍器

E500新電力機車「推拉自強號出庫時出軌」　壓壞4組轉轍器

基隆民宅頂加大火內部慘狀曝　重聽大哥成焦屍

基隆民宅頂加大火內部慘狀曝　重聽大哥成焦屍

關鍵字：

台鐵出軌事故延誤自強號E500調車

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

館長喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

奪命水泥牆被土蓋住！機長驚：不知裡面是牆

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

橘子男友說明她出境原因

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面