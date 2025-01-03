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新北春節送禮不踩雷　東北角新鮮漁產大推薦

▲新北春節送禮不踩雷 東北角新鮮漁產大推薦。（圖／新北市漁業處提供）

▲貢寮區漁會推出新春鮑鱻禮盒A組合。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了迎接即將到來的農曆新年，新北市漁業處推薦民眾選購來自東北角的美味漁獲，由貢寮區漁會嚴選在地優質海產，限時推出「新春鮑鱻禮盒」，1月13日前可至貢寮區漁會官網選購。另外貢寮區漁會於1月4、5、11、12、18、19日在台北市希望廣場辦理展售會，現場購買禮盒更優惠，還有其他東北角在地新鮮漁產可供挑選，送禮自用兩相宜！

新北市漁業處表示，東北角海域先天環境優良，孕育了豐富的海鮮寶庫，貢寮區漁會總幹事林麗美表示，為了讓消費者享用優質的水產品，漁會精選東北角在地優質海產，推出年節限定禮盒-「新春鮑鱻禮盒」，共兩種組合，組合(A)有鮮凍九孔、九孔滷鮑、龍虎石斑、透抽、白蝦、白帶魚卷等8種產品，漁會官網嚐鮮價1980元，在希望廣場展售會現場購買只要優惠價1700元。

▲新北春節送禮不踩雷 東北角新鮮漁產大推薦。（圖／新北市漁業處提供）

▲貢寮區漁會開發之紅燒白帶魚罐頭。

組合(B)有鮮凍九孔、龍虎石斑、透抽、白蝦、白帶魚卷等7種產品，嚐鮮價1480元，在希望廣場展售會現場購買只要優惠價1250元。以上兩種組合都有現在正是產季貢寮在地養殖的「貢寮鮑」，端上年節餐桌既大氣又美味。除了年節禮盒，貢寮區漁會在希望廣場展售會上還準備了鮮凍九孔、滷鮑、鯖魚、透抽、小卷、白蝦、石斑魚等海鮮，以及各式白帶魚產品如白帶魚塊、白帶魚柳、紅燒白帶魚罐頭等，千萬別錯過!

新北市漁業處表示，東北角海域漁產資源豐富，除了有白帶魚、鯖魚、小卷外，也有相當優質的養殖水產「貢寮鮑」，生長在貢寮區沿海因獨特地形產生的半開放天然海水養殖池中，因對棲息水質相當挑剔，漁民堅持不用藥，讓新北「貢寮鮑」成為優質又安心的產品，每年11月至隔年3月是「貢寮鮑」的產季，是送禮的絕佳選擇，推薦市民朋友1月13日前可至貢寮區漁會官網訂購年節禮盒，也可到希望廣場展售會挑選心儀的海鮮產品。

▲新北春節送禮不踩雷 東北角新鮮漁產大推薦。（圖／新北市漁業處提供）

▲新春鮑鱻禮盒組合種類豐富。

▲新北春節送禮不踩雷 東北角新鮮漁產大推薦。（圖／新北市漁業處提供）

▲貢寮區漁會新春鮑鱻禮盒宣傳單。

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