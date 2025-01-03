童綜合企業家攝影展！感受台灣四季美景　傳遞光影交錯生命力

▲「台中市跨業交流會如意組」今天在梧棲童綜合醫院舉行《如意好攝》藝術展覽。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

「台中市跨業交流會如意組」今天（3日）在梧棲童綜合醫院舉行《如意好攝》藝術展覽，6名成員在醫院地下一樓轉角藝術空間展出65幅攝影作品，捕捉台灣四季美景，傳遞光影交錯的生命力與希望。童綜合醫院副院長李博仁表示，藝術能夠舒緩患者的緊張情緒，這次與如意組合作展出的攝影作品，不僅提升醫院的人文氣息，更展現了企業家投入公益的無私精神。

如意組會長張姝羚表示，本次成員包括富錡企業有限公司林明蘭、皇鋼機械有限公司王麗紅、真多貿易有限公司黃淑玲、上新度量有限公司楊昭紋、世唯股份有限公司賴美娟等5名企業家、董娘，透過專業老師蔣建宏指導，為了取之社會、用之社會，今天下午在梧棲童綜合醫院舉辦攝影展。

張姝羚說，本次展覽旨在透過攝影作品療癒觀者心靈，讓人們在光影交錯中感受到藝術的溫暖與力量，不僅是如意組成員藝術成就的展現，更是一場跨業交流與公益結合的典範，展現了企業家對社會的責任與愛心，展期今日起至3月2日。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊指出，台中市跨業交流會成立至今已30年，集結各行各業的中小企業主，致力於促進異業交流與產業合作，此次攝影展正是藝術與公益的完美結合，如意組成員透過藝術創作與跨業交流，展現出善盡社會責任的高度自覺，呼應了策進會鼓勵企業「行有餘力，主動行善」的理念。

▲活動展出地點位於梧棲童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間。（圖／記者白珈陽攝）