逛完台灣超商！南韓人妻「曝超猛4點」：不能小看欸

▲南韓人妻大讚台灣超商「不能小看」。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣超商堪稱五臟俱全，尤其店員們還具備十八般武藝！一名南韓人妻分享，台灣超商有4個服務是韓國沒有的，像是衛生棉提供紙袋、店內附設廁所、現煮咖啡，以及多媒體事務機，讓她大讚服務真的很猛。

「闆娘歐膩」在小紅書影片表示，台灣超商有4個很猛的服務，首先是衛生棉部分，會提供紙袋包裝讓她感到非常貼心，因為在南韓結完帳，不會有這種服務，「店員直接給我，有時都覺得很尷尬」；接著是店內附有廁所，就算去很遠的地方，都不怕沒有廁所可上。

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另外現做飲品部分，也讓「闆娘歐膩」感到很驚奇，南韓咖啡都是一袋一袋的，沒想到台灣超商是現磨，且便宜又好喝，「機器看得到咖啡豆」，有種在咖啡廳的感覺，加上有寄杯服務也非常特別。

最後，「闆娘歐膩」還說，超商的多媒體事務機能印東西、繳費，「真的不能小看欸」，而且還有韓文介面，真的非常便利又一目了然。

底下網友也笑稱，「台灣超商員工，十八般武藝樣樣精通」、「還有思樂冰超好喝」、「可以買車票、演唱會門票和球賽」、「而且大家都會去Seven，而不是7-11，我也是第一次才知道」、「其他都差不多，就是有廁所比較特別」。