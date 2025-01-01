快訊／台東富岡漁港1女不慎落海　海巡人員救起送醫

▲台東富岡漁港1名女子落海，送醫後恢復心跳送加護病房。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

台東富岡漁港今（１）日驚傳1名28歲吳姓女子落海，目擊民眾一度以為是在冬泳，原本在水面上載浮載沉後來整個沒入水中，緊急報案後海巡人員駕船前往救援，救起後緊急CPR送馬偕搶救，。詳細原因仍待調查釐清。

海巡署東部分署指出，今天上午8時36分，海巡署第十巡防區指揮部接獲民眾報案，於伽藍(富岡)漁港紅燈塔處民眾落海案，海巡人員獲報後立即前往救援，於上午8時53分成功將落海民眾救起，該民眾無意識，後續送往臺東馬偕紀念醫院持續救治。

第一三岸巡隊指出，接獲通報後由本隊隊部、伽藍安檢所及第二(興昌)機動巡邏站等3車11人，攜帶浮水拋繩帶、魚雷浮標、救生衣等救溺裝備實施救援任務，由海巡人員下水實施搜救，並於上午8時53分將落海民眾成功拉起，因該民眾呈現無意識狀態，海巡人員不間斷實施心肺復甦術直至臺東縣消防局救護人員抵達現場後，即刻將該民眾送往臺東馬偕紀念醫院後續救治，到院OHCA，經急診急救後恢復心跳，意識昏迷，送加護病房住院治療。

第一三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際及港區作業時應注意自身安全，倘發現有民眾溺水可立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命安全。