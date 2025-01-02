台東包機直飛再傳好消息　4月啟動泰國曼谷+越南峴港首航

▲4月啟動泰國曼谷及越南峴港台東首航。（圖／台東縣府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府繼去年成功推動包機直飛越南河內後，今年再接再厲宣布進軍泰國市場，4月12日將迎來首班包機直飛曼谷，4月30日則接續開拓越南市場建立峴港新航線，以兩條新航線打造台東旅遊品牌能見度，讓台東鄉親出國旅遊更便利，縣府也將持續努力開拓更多國際新航線，為國旅觀光旅遊業注入新動能，讓台東成為東亞地區重要旅遊目的地。

台東縣長饒慶鈴表示，隨著越來越多國家直飛航線開啟，各國旅客喜好及習慣各有所異，藉由臺東人的熱情，以及最受旅客歡迎的台東特產「釋迦」，將能帶給海外旅客一趟難忘的台東漫旅，縣府團隊積極拓展海外市場，農曆年前將前往泰國及越南舉辦旅展、推介會宣傳台東觀光，持續鎖定東南亞地區各國，推動更多國際包機直航點，讓台東獨特旅遊魅力傳遞至全球，透過國際旅客的口碑，認證台東高品質文化與自然旅遊形象。

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台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正指出，計劃於今年4月推出「曼谷-台東」直飛航班，不僅縮減旅客舟車勞頓的時間，更是提升推廣體驗台東深度部落文化、溫泉療癒體驗、暢遊蔚藍海岸，還能品嚐當地農產、原民美食！隨後，4月30日越南峴港也將開設直飛台東的包機航班，為更多國際旅客開啟探索台東的全新旅程，體驗這片擁有豐富文化底蘊與自然奇觀的美麗土地。

與縣府合作的華府旅行社董事長廖泳淀也表示，泰國與越南近期成為國人出國旅遊所選的熱門旅遊地，直飛包機除了方便外籍旅客來台東，包機旅行社也同步推出台東直飛曼谷及峴港的雙向文化體驗行程，讓台東居民能夠方便快捷地出境旅行，無需遠赴桃園機場，省去長時間的交通及費用，這不僅提供台東鄉親更多元出國旅遊選擇，也助於深化雙方文化交流與合作的機會。