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苗栗嬤騎電動醫療代步車勇闖南橫　所長引導通過管制路段助圓夢

▲員警協助阿嬤圓夢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警協助阿嬤圓夢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

住在苗栗縣66歲，右腳截肢領有身心障礙手冊的張姓阿嬤，於113年12月31日騎行電動醫療代步車，搭乘火車前往台東縣池上鄉住宿一晚，並於114年1月1日一早由池上出發，一圓前往南橫山區賞景的夢想。午後抵達霧鹿天龍吊橋休憩，約於15時30分欲下山時，眼看天候不佳，且山區開始起霧，至霧鹿派出所請求協助，因為181K路段工程道路管制，須至17時才可通行。

所長胡松俊仁考量電動醫療代步車照明效果不佳，隨即前往聯繫工程管制人員協助放行。胡松所長還貼心地一路陪同阿嬤至安全道路， 阿嬤感動的握著所長的手，一再致謝。所長也溫馨提醒阿嬤，電動醫療代步車等同行人，務必靠邊騎行以策安全。阿嬤跟所長及管制人員道謝後，開心圓夢並踏上歸途。

依據南區養護工程分局秘書室公告，為提升臺20線(南橫公路)臺東端180K+855～181K+067路段(霧鹿天龍飯店附近)通行安全，關山工務段於該路段進行護坡工程。因該路段狹窄無法另闢便道，考量材料吊運及移動式起重機等施工機具須佔用道路方能施作，所以自114年1月1日至4月30日，每天早上8時開始至下午5時實施道路雙向管制。

管制時間每週一至週日，上午8時至11時30分及下午1時至5時，管制時段每次放行10分鐘，中午11時30分至下午1時不管制；週五、週日下午3時後不管制，請欲上山民眾多加注意，可逕上「公路局南區養護工程分局關山工務段」官方網站或是下載「幸福公路APP」查詢，以免影響行程。

關山警察分局表示，行經該路段若遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。另實施道路管制期間，請用路民眾遵照交通指揮人員之管制與引導。提醒有意上山遊客，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，請用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。呼籲用路人遇有道路狀況或是事故，請撥打110報案專線，或撥打鄰近分駐(派出)所電話報案，警察將儘速趕往並妥適處置，以維護民眾生命財產安全。

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