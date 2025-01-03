沈慶京稱病仍羈押！抵看守所作息正常　北所：將持續注意健康狀況

▲沈慶京又遭羈押，律師胡原龍稱其身體狀況不佳，爭取交保。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

北檢日前偵結京華城、政治獻金案，起訴11名被告，其中柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人2度交保又遭撤銷。台北地院2日晚間召開第3次接押庭，改裁定4人均羈押禁見。對此，沈慶京因病纏身，爭取戒護就醫。北所稱沈慶京目前作息正常，將持續注意收容被告的身心與健康狀況，提供其所需之輔導與醫療資源。

威京集團主席沈慶京3日晚間於第3次羈押庭上自曝病情，表示自己罹患腎廔管、敗血症及腎臟發炎，右側接管排尿困難，隨時可能需要起身。

▲沈慶京多次現身均坐輪椅。（圖／記者李毓康攝）

沈慶京的委任律師胡原龍3日上午10時許低調赴北院遞抗告狀，強調沈慶京身罹多重疾病，偵查期間在押多次戒護就醫且住院，有台大醫院今天開立的診斷證明為證，應符合《刑事訴訟法》第114條「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」情形，努力爭取沈慶京再次交保的可能。



但合議庭認為，看守所均配有醫師等專業人員或延聘專業特約醫師，足供收容人接受相當程度醫療照護，應由看守所視個案依法處理，如確有必要，可戒護到特約醫院就醫，沈在押期間也都獲得醫療救治。針對沈慶京的現況，北所則回應，沈慶京目前作息正常，北所將持續注意收容被告的身心與健康狀況，提供其所需之輔導與醫療資源。