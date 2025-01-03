柯文哲再押！郝龍斌轟檢調辦案「藍綠白有別」　司法公信力全陪葬

▲前台北市長郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前台北市長郝龍斌雖然認為京華城容積案是前台北市長柯文哲任內的弊案，但郝龍斌今（3日）稍早則在社群平台表示，從柯文哲被羈押、高虹安與林姿妙被停職，到陳啓昱的縱放、鄭文燦案的延遲辦理，這些案件暴露司法單位辦案，藍綠白有別，他不禁感慨，司法機構本應是社會正義的最後一道防線，但現今司法和檢調的公信力也隨之一起陪葬了。

郝龍斌在臉書提到，台北地方法院在三度召開羈押庭後，裁定柯文哲的秘書橘子涉及逃亡並可能串證，因而決定對柯文哲進行羈押，這一判決引起了外界的關注。

然而，郝龍斌指出，相較前台鹽董事長陳啓昱在掏空台鹽綠能光電案後，竟在地院裁定無保釋放後，失蹤長達24日，在這期間，陳啓昱可能進行了串證、滅證等違法行為，但檢調似乎無從查察。

此外，郝龍斌再指，前桃園市長鄭文燦的貪污案件，早在七年前便已經有人檢舉，但檢調卻一直未採取行動，直到現在才有500萬收賄證據，證人轉為汙點證人後才開始辦案，此種案件拖延辦理、選擇性辦案的情況，都無法令民眾信服。

至於，新竹市長高虹安以及宜蘭縣長林姿妙的案子，郝龍斌表示，高虹安在貪污11萬元的案件中被起訴，宜蘭縣長林姿妙則是被控洗錢112萬元，兩人皆在「政治迫害」的指控下被停職。

郝龍斌直言，從柯文哲被羈押、高虹安與林姿妙被停職，到陳啓昱的縱放、鄭文燦案的延遲辦理，這些案件的處理結果暴露了司法單位的顯著差異，檢調辦案，藍綠白有別。「這些差異，不僅表現為辦案程序的不同，還讓民眾感受到司法的雙重標準和對於政治權力的傾斜。」

最後，郝龍斌感慨，司法機構本應是社會正義的最後一道防線，但現今的情況讓人不禁懷疑，這些案件的結果固然不樂觀，但司法和檢調的公信力也隨之一起陪葬了。

★★未經判決確定，應推定無罪★★