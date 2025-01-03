「奪命水泥牆」被土蓋住！　韓機長驚：沒人知道土堆裡是牆

▲南韓濟州航空7C2216號航班2024年12月29日墜毀。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓務安國際機場2024年12月29日發生墜機意外，當時濟州航空的波音737-800客機機腹著陸後衝出跑道，撞上一道水泥牆爆炸。然而事後一名經常在務安機場飛行的飛行教官透露，他與其他機師在意外發生前都以為這道牆只是普通的土堆，根本不知道裡面竟然有水泥牆。不但機場航圖上未標明，也從未有人提醒這裡有一道牆。

根據《韓聯社》報導，有多名飛行教官與機師認為，發生濟州航空墜機事故的務安國際機場跑道存在安全隱患。他們強調，在意外發生之前，從未被告知跑道盡頭的障礙物是混凝土結構。

一名曾在務安機場飛行長達7年的飛行教官透露，他與其他機師都以為造成飛機爆炸的障礙物只是「普通土堆」，從未想過是一座高2公尺、厚4公尺的水泥牆。飛行教官表示，不論是機場航圖還是任何資料都未註明這一點，如果不是這起事故，其他機師根本不知道自己所認為的土堆其實是一道牆。

根據務安國際機場與國土交通部資料，濟州航空撞上的這道水泥牆為務安國際機場的「儀表降落系統信標」的底座。儀表降落系統信標是負責引導飛機著陸的機場地面設施，在飛機降落時幫助對齊跑道中心線的天線，與跑道中心線垂直、與跑道地面平行。



通常儀表降落系統信標下方為土堆，但是務安機場的儀表降落系統信標下方卻是水泥構造，且在水泥牆的外部用土堆蓋住，因此機師們根本不知道裡面是水泥牆。

▲濟州航空波音客機在務安機場失事。（圖／達志影像／美聯社）



被認為是事故原因之一的鳥擊也成為另一個焦點。機師們表示，他們經常透過自動終端資訊系統（ATIS）與塔台提供的天氣資訊，以確認跑道附近的鳥群活動。該名飛行教官提到，1年大約會遇到一次鳥類撞到機翼等鳥擊事件。

務安機場最近每天都會警告有鳥群活動，呼籲注意鳥擊，尤其是當跑道附近出現鳥群時，塔台也會特別提醒。他指出，小型鳥類如果遇到小型飛機就會自行閃避，但是面對體型較大的猛禽如老鷹或禿鷹，機師就必須自行閃避，但是這對大型飛機而言相對困難。

事實上，務安機場雖然是地區性的小機場，但實際上比外界所想的還要繁忙。由於全國可供訓練的機場有限，因此許多大學的航空系學生和培訓機構都將務安機場當作主要訓練場地，而不同層級的學員與專業機師在技術與溝通上有一定差距，也增加了塔台人員的負擔，導致管理難度提升。